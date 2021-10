Gente

Manuel Díaz “El Cordobés”, sobre su padre: “Yo lo he perdonado”

En el último episodio del programa “Lazos de Sangre!”, Manuel Díaz “El Cordobés” se sincera sobre su relación con su padre y afirma que no siente rencor. Además, señala que los años más tarde le han convertido en “vengador” de su madre a la que ha definido como “una mujer desesperada que buscaba constantemente un reconocimiento”.

A día de hoy, el diestro asegura que no guarda malos sentimientos hacia su padre : “Yo he perdonado. Ha sido muy valiente pero a la vez muy cobarde. Creo que es lo único que en su soledad le rondará la cabeza”.

“No se puede obligar a nadie a que esté, a que venga, pero sí se puede reivindicar el derecho a tu verdad y el derecho a existir. Uno nace porque alguien hace posible que esa vida surja. Uno puede reivindicar ese derecho: es decir, yo soy. Sin ofender, por qué no, es contar tu verdad. Mi madre sufrió mucho porque era como una deshonra tener un hijo natural en aquellos momentos”, argumentaba el marido de Virginia Troconis ante las cámaras del programa que contó además con la presencia de otros toreros de su generación como Francisco Rivera y Óscar Higares.

Además, destacó que “como hombre no lo admira, aunque lo respete porque es mi padre. Al lado de El Cordobés las demás personas no somos nada, o eso es lo que le hacen creer las personas que tiene alrededor”, asegura Manuel Díaz en referencia a su hermano Julio, a quien considera que su padre no le ha dado el lugar que se merece.