Santiago Segura confiesa que “he engordado 16 kilos” con el ayuno intermitente

Santiago Segura, Florentino Fernández y José Mota regresaron ayer a El Hormiguero para hablar de su nuevo espectáculo “El sentido del humor: Dos tontos y yo”, que es continuación del que los tres cómicos tuvieron que interrumpir con la llegada de la pandemia de la Covid-19 y del confinamiento.

La Vieja del visillo, Krispin Klander y Torrente son personajes que contaron que estarán presentes en el escenario para analizar desde la risa y el disparate cómo vivir la situación sanitaria tan compleja que nos ha tocado vivir.

Santiago Segura, Florentino Fernández y José Mota, en El Hormiguero FOTO: Atresmedia Atresmedia

Además de contar innumerables anécdotas, en su última visita al programa de Pablo Motos, Santiago Segura explicó que su truco para perder peso era realizar ayunos intermitentes de 36 horas. Anoche, el presentador volvió a preguntarle cómo llevaba la dieta. El cineasta no tuvo ningún reparo en admitir que había fracasado: “He perdido la práctica, he engordado 16 kilos”. Segura añadió que no hay mejor dieta que “comer equilibradamente” y que “no hay que ser radical”. El actor había llegado a perder 80 kilos.