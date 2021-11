David Bisbal, recuperado del Covid, se reencuentra con Rosanna Zanetti y sus hijos

Gente

Buenas noticias

Después de disfrutar de una espectacular gira por Estados Unidos, que culminó con un multitudinario concierto en San José, David Bisbal regresó a España con malas noticias para sus fans: “Ya estoy en España, pero a mi llegada a Madrid me hice un control sanitario para ir a ‘La Voz Kids’ y me detectaron Covid-19″.

“Soñaba con otra llegada, abrazando a mis hijos, estando con mi esposa... y eso me parte el corazón. Ese encuentro todavía no ha podido producirse y me muero de ganas de que llegue el momento”, aseguraba hace una semana emocionado Bisbal en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram.

Ahora, tras pasar la cuarentena obligatoria y superar el coronavirus, finalmente David Bisbal ha recibido el alta y ha podido reencontrarse con su mujer Rosanna Zanetti y sus hijos. Así de feliz anunciaba la modelo ha feliz noticia de su reencuentro: “¡Por fin juntos! Luego de un mes de gira + una semana separados por Covid”, escribía junto a una romántica foto de ambos.

Sin duda una buena noticia para el cantante que, pese a asegurar que se encontraba perfectamente -dado que estaba vacunado-, si que le preocupaba estar lejos de los suyos sin poder abrazarlos después de estar tanto tiempo fuera por motivos laborales.