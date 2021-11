Gente

Covid

David Bisbal, positivo en Covid, sin poder abrazar a sus hijos: “Se me parte el corazón”

Después de disfrutar de una espectacular gira por Estados Unidos, que culminó con un multitudinario concierto en San José, David Bisbal regresa a España con malas noticias para sus fans: “Ya estoy en España, pero a mi llegada a Madrid me hice un control sanitario para ir a ‘La Voz Kids’ y me detectaron Covid-19″.

“Soñaba con otra llegada, abrazando a mis hijos, estando con mi esposa... y eso me parte el corazón. Ese encuentro todavía no ha podido producirse y me muero de ganas de que llegue el momento”, asegura emocionado Bisbal en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram.

“Los sanitarios me dicen que estoy recuperándome muy rápidamente, que mi carga viral es ya baja y, por lo tanto, tengo esperanzas. Pero hasta que no dé negativo no puedo retomar mi agenda de trabajo”, confiesa, y es que el artista se ve obligado a posponer el concierto que tenía previsto en Barcelona este fin de semana, que pasará al 25 de noviembre en el mismo reciento: “os espero a todos porque será el último concierto de la gira”.

Por último, David Bisbal ha querido lanzar una recomendación a todos sus fans y seguidores de la red social: “Yo siempre he sido muy respetuoso y muy pulcro con la seguridad del Covid, tengo mi pauta completa al 100%, pero no nos indica que estemos exentos de contagiarnos, como ha sucedido ahora. Así que animo a toda la gente a que no baje la guardia y que se proteja lo máximo posible”.

Esperamos que el almeriense se recupere lo antes posible y pueda, finalmente, abrazar a su hijos Matteo y Bianca y su esposa, la modelo venezolana Rosanna Zanetti.