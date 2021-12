Paula Echevarría hace balance de este año 2021: “Ha sido especial para mi, sobre todo por Miki”

Gente

Entrevista

Paula Echevarría no ha querido perderse el evento del momento, la “efervescente” fiesta que Moët & Chandon ha organizado en el Teatro Real de Madrid para brindar por la Navidad por todo lo alto. Como ya es habitual en la actriz, ha brillado sobre la alfombra roja con el modelito elegido para la ocasión.

La influencer ha lucido un espectacular look del diseñador Michael Costello, que consta de un mono de pantalón largo en color rosa cuarzo con mangas con volumen, con un pronunciado escote en pico. Ideal para presumir de figura -después de su segundo embarazo- al que le ha añadido detalles que le suman, como el cinturón del mono en tono plateado que rompía con la estética del conjunto entero, pero que sin duda le daba ese toque de originalidad. Para culminar el “modelito”, Echevarría ha optado por unos stilettos con detalles joya en la puntera, unos pendientes largos con piedras de colores y varios anillos XL, todo ello con un maquillaje de lo más natural que resaltaba su bronceado.

Paula Echevarría asiste a la fiesta que organiza Moët&Chandon Effervescence para celebrar la Navidad en el Teatro Real, a 2 de diciembre de 2021, en Madrid, España. FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Con la amabilidad que la caracteriza, Paula se ha acercado a hablar con la prensa que nos agolpábamos en el photocall de la firma más glamurosa de champán, y haciendo balance sobre este 2021, nos ha asegurado que “ha sido un año especial para mi, sobre todo por Miki”. Pero a pesar de estar volcada en su pequeño, fruto de su relación con el ex futbolista Miguel Torres, la actriz ha asegurado que “no paro de trabajar, tengo una colección de gafas, de perfumes, una marca de ropa... mil cosas”; aunque en cuanto a su faceta como actriz, Paula lo tiene claro y asegura: “he tenido un parón en cuanto a rodajes porque me apetece disfrutar del pequeño, igual que hice con Daniela”.

Navidades, tranquilas, en familia

Preguntada por sus planes navideños, Echevarría confiesa que como ya viene siendo habitual, pasarán la familia al completo la Navidad en Asturias y el Fin de Año en Madrid. Pero nada de grandes celebraciones o fiestas, la influencer se decanta por un plan más tranquilo esta vez: “En Fin de Año nos quedamos en casa, hace años que dejó de interesarme salir, la gente está un poco p’allá”.

Paula Echevarría asiste a la fiesta que organiza Moët&Chandon Effervescence para celebrar la Navidad en el Teatro Real, a 2 de diciembre de 2021, en Madrid, España. FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Lo que sí que seguirá manteniendo son sus tradiciones año tras año -aunque ni ella ni Miguel son de ropa interior roja- y es que ha confesado que “antes de las Campanadas pongo un anillo de oro en la copa de champán, y cuando ya es el Año Nuevo, tengo que bebérmelo entero”.