Isabel Abdo: “Te tienes que identificar con lo que lleves, no puedes ir disfrazada”

Hoy tengo el placer de conversar con mi gran amiga Isabel Abdo, la creadora de los zapatos que adoran las mujeres 4x4.

Nuestra invitada de hoy es una mujer conocedora de la moda y el lujo desde hace muchos años. Ha sido embajadora y relaciones públicas de las mejores firmas nacionales e internacionales. Isabel ha captado el mercado de las mujeres empoderadas, trabajadoras, ejecutivas, que no quieren sacrificar su look por la comodidad.

Hace menos de dos años creó, junto a su hermana Samira, su propia empresa centrada en los auténticos iconos de la moda y el estilo. Los zapatos.

Encontró el stiletto perfecto fabricado en España y le dio forma gracias a adaptar la horma para obtener un zapato elegante y cómodo al mismo tiempo. Y a un precio asequible gracias a la venta online.

Sus creaciones las han lucido referentes de moda como Carmen Lomana, Jaydy Mitchel, Mónica Martín Luque, Fiona Ferrer, Nuria March y muchas más.

Monica Martín Luque, Isabel Abdo y Nasrin Zhiyan Nasrin

¿Isabel, quiénes han sido los diseñadores de moda que más te han inspirado, y por qué?

Como marcas han sido aquellas que han sabido mantenerse en el tiempo con su sello personal y creando tendencias como CHANEL, YSL, CHLOE, HERMES …… y como diseñador, tengo que decir que ha sido TOM FORD.

¿Por qué razón te decidiste a comenzar tu carrera de diseñadora?

Porque vi que faltaba un producto en el mercado que no existía. Tacones cómodos, atemporales y a un precio asequible… ¡mis zapatos! Y tenía que hacerlos.

¿Cómo te preparaste?

Con muchos años de experiencia.

¿Por qué te decidiste a diseñar zapatos y no otra cosa?

Amo los zapatos. El look de una mujer, su postura, su seguridad ….todo empieza por sus zapatos.

Una mujer subida a unos tacones con dolor de pies es algo que no soportaba ver…. Lo tenía que solucionar.

¿Qué caracteriza a tus zapatos?

La calidad y el confort.

¿Qué material clave utilizas?

La piel y el ante.

¿Con qué moda se llevan bien?

Son atemporales, con absolutamente TODAS.

Nasrin Zhiyan, Isabel Abdo y Jaydy Michel Nasrin

¿Cuál es tu zapato Best-Seller?

El modelo CARRIE.

¿Qué te inspira a la hora de diseñar?

Me inspira en mí, en mis necesidades, en mis looks y en las mujeres 4x4 que hacemos mil cosas a la vez sin comprometer el hecho de que queramos estar atractivas.

Como diseñadora de moda, ¿qué 5 tips nos darías para llevar tus zapatos?

-Empieza a vestirte por los pies.

-Mas altos de noche, los de 5.5 para el día.

-Que no te afecte el clima para ponerte un tacón.

-Siempre lleva algo de tacón, te cambia la postura y la forma de andar

-Tacón, pero sólo si son cómodos.

-Colores neutros, de la tierra.

¿Qué básicos hay que tener en nuestro guardarropa?

UNOS STILETTOS NUDE; NEGROS y color TAN.

¿Qué consejos de moda nos darías para vestir en una boda, en un cóctel y en el día a día?

¡Que siempre te sientas cómoda con tu look! Te tienes que identificar con lo que lleves, no puedes ir disfrazada. Por eso las piezas atemporales son UN MUST

A la hora de diseñar tus zapatos, ¿qué factores tienes en cuenta?

La calidad de los materiales, que el diseño haga un pie sexy y que el hecho de pensar que los quiero tener en mi armario sintiendo que no van a pasar de moda el resto de mi vida.

¿Cuál es el secreto de tu éxito?

Máxima calidad y súper comodidad a precios asequibles.

¿Esperabas tener este éxito?

Lo deseaba.

¿Cuál es tu estilo?

Atemporal con un toque trendy.

¿Cuál es tu principal secreto de belleza?

Tener un buen tono de piel.

¿En qué te inspiras para diseñar tu colección?

En las mujeres 4x4.

¿Cómo definirías a la mujer que lleva tus zapatos?

Mujeres sexys por dentro y por fuera, empoderadas, profesionales y amigas de sus amigas. Mujeres exitosas y con mucha fuerza. Mujeres como yo.

¿La moda es tu medio de expresión?

Siempre.

Carmen Lomana con sus MEGAN Blush Carmen Lomana

¿Un zapato es una obra de arte?

Un zapato es una obra de artesanía

¿Cuántos zapatos tienes en tu armario?

Nunca los he contado, pero muchííísimos.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

Pide ayuda, no pretendas saberlo todo.

¿Cuántas horas diseñas al día?

No las cuento.

¿Tienes algún proyecto en breve?

Expandir mi marca de zapatos a nivel internacional.

¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro hasta ahora?

Tener 3 hijos maravillosos y educadísimos.

Fiona Ferrer con sus Kate Gray Abdos. Fiona Ferrer

¿Cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera hasta el momento?

Conseguir sacar adelante un negocio yo sola, en tiempos de pandemia.

¿Con quién te gustaría trabajar en un nuevo proyecto?

Tengo en mente a mujeres maravillosas. Quizá con varias de ellas…

¿Es importante tu imagen para tu trabajo?

Si claro, yo soy la imagen de lo que vendo.

Nuria March con sus Easy Mules. Nuria March

¿Cómo te cuidas la piel?

Con buenos productos en mis rutinas diarias de limpieza e hidratación. Amo los productos de MASSUMEH y sus tratamientos.

¿Qué deportes practicas?

Voy cambiando. He hecho ballet clásico, boxeo, esquío, pero en mi día a día voy al gym tres veces por semana y tengo una entrenadora personal para que me meta caña.

¿Cuidas tu alimentación?

Entre semana si, los fines de semana hago lo que quiero.

¿Cuáles son tus restaurantes y comidas favoritos?

Amo la comida, así que me gustan casi todos…. Pero soy fan del junk food (Hamburguesas y pizzas)

Has viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Cuáles son tus ciudades y países favoritos?

Mis destinos mas top son Londres (mi segunda ciudad), Beirut (País paterno), Estambul (tuve casa allí 16 años por mi ex), Bodrum (tuve mi casa de veraneo con mi ex y mis hijos) Capri, Maldivas, Punta Cana (tengo millones de amigos), Gstaad, Zermatt….. seguiría y seguiría.

¿Qué objetos no pueden faltar en tu maleta de viaje?

Cremas para todo, gafas de sol, maquillaje (vaya donde vaya), un antifaz para dormir por si entra el sol por la mañana y muchos, muchos zapatos, aunque no me ponga más de la mitad.

¿En qué medida te preocupa el medioambiente?

Para empezar, todos los coches de mi casa son eléctricos. Pienso que todos tenemos que ayudar.

¿Cómo crees que se podría concienciar a todo el mundo sobre los problemas que existen al respecto?

Las nuevas generaciones ya lo son. Ahora hay ya mucha información al respecto.

Eres muy solidaria y ayudas a mucha gente sin hacerlo público. ¿Qué te hace tan sensible a las necesidades de los demás?

Soy muy consciente de lo afortunados que somos. Un porcentaje muy pequeño de las personas que existen en el mundo tienen lo que tenemos nosotros, por lo que estamos en la obligación de ayudar a los más desfavorecidos.

¿Con qué fundaciones y ONG colaboras?

Colaboro con MÁS AYUDA Y SOLIDARIDAD, GALILEE FOUNDATION, CRIS CONTRA EL CÁNCER, y puntualmente con muchas otras, intento donar lo que puedo cuando me lo piden.

Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué cambiarías?

¡¡¡Millones de cosas!!!!! Con la edad maduras, aprendes y ves las cosas de otra manera.

¿Cuál es tu mayor fortaleza?

La efectividad.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Disfrutar de largas comidas con amigos y familia.

Un lujo…

Viajar.

Un vicio…

El chocolate y los zapatos.

Un capricho inconfesable…

Si te lo confieso, dejaría de ser ese capricho, ¡¡¡pero tengo demasiados!!! Soy caprichosa en general.

¿Qué series estás viendo y cuáles recomiendas?

Recomiendo Sinner, El desorden que dejas, El caso Hartung, Creedme, El cuento de la criada, Secretos de un matrimonio.

¿Qué libros tienes en tu mesilla de noche y cuáles recomiendas?

Ahora mismo tengo SOULOA la magia está en ti y Pasiones carnales de Marta Robles.

¿Qué haces cuando necesitas desconectar?

Me doy un largo baño.

¿Hay algo que te gustaría conseguir y que aún no lo hayas hecho?

Millones de cosas, ¡¡no sabría por dónde empezar!! Si dijese lo contrario estaría mintiendo.

Nasrin Zhiyan es cofundadora de Massumeh.