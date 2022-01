La mujer de Antonio Resines rompe su silencio y agradece el cariño recibido

Mientras seguimos muy pendientes del estado de salud de Antonio Resines, ingresado el pasado 23 de diciembre en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Gregorio Marañón de Madrid por insuficiencia respiratoria aguda debida a una neumonía bilateral provocada por la covid-19, sus amigos y compañeros de profesión se vuelcan en las redes sociales mandando mensajes de ánimo al actor, en especial el de su gran amigo Santiago Segura.

Desde entonces, su mujer, Ana Pérez-Lorente, se ha manifestado públicamente en varias ocasiones para trasladar la última hora sobre el estado de salud de un Resines que lucha por salir adelante y que se encontraba a la espera de la tercera dosis de la vacuna.

Ahora, ha vuelto a romper su silencio y ha querido agradecer el cariño recibido. En declaraciones a Europa Press, Ana Pérez no ha querido dar detalles del estado de salud de su marido, pero se ha muestra de lo más agradecida por todos los mensajes que están recibiendo deseándoles la recuperación del actor: “Con Santiago, he podido hablar con él. Se lo he agradecido en persona, pero no estoy mirando nada. He hablado con Santiago, se lo agradezco infinito, de verdad”.

Y es que los últimos datos que sabemos de Antonio es que continúa en la UCI entubado tras tener problemas respiratorios.