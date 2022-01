Amudena Cid reaparece tras su separación de Christian Gálvez: “Algo en mí se rompió”

El pasado 20 de diciembre se hacía pública la separación de Almudena Cid y Christian Gálvez tras 11 años de matrimonio y 15 de relación. Con la separación del presentador y la gimnasta se ponía fin a una de las parejas más consolidadas de nuestro panorama social, y es que ambos siempre habían presumido de una gran alegría y complicidad.

Tras varios meses en la más absoluta intimidad, recomponiéndose de esta durísima ruptura, Cid reaparece y podremos verla mañana sobre las tablas del teatro con la obra ‘Una historia de amor’. Pero antes ha querido pronunciarse sobre cómo se encuentra en este delicado momento de su vida y, a través de un post en redes sociales, ha desnudado su alma para todos sus seguidores: “Hola. Vuelvo. Hace dos meses que me encontraba ante 6000 espectadores amantes de la rítmica para ofrecerles un año más un cuento. Una historia. Esta vez muy real. Tan real que la viví en mi propio ser durante los ocho minutos que les dediqué”.

Así comenzaba la gimnasta: “Durante años he visto cómo mis pensamientos y reflexiones al final de la gala del @euskalgym , les inspiraba para explorar de un modo diferente lo que les ocurría dentro de la rítmica. Confieso que lo hacía desde un lugar cómodo, desde la distancia y el desapego. Quizá por la experiencia o por pura elaboración. Pero en esta última gala hablaba de mi propio monstruo. De mi propia realidad. Jamás pensé que el proceso que les ofrecí aquella noche para enfrentarse a sus miedos, fuera a ser el proceso que yo atravesaba en ese mismo instante”.

“Ahora me resulta hasta mágico. No les disfruté. Detrás de esta sonrisa se encontraba una Almu rota. Pero la historia debía ser contada. Por ellos, pero sobre todo por mí. Una historia que me repito en forma de mantra pero sin final. Porque si algo estoy aprendiendo es que el final lo elige o lo puede cambiar uno mismo. Algo en mí se rompió aquella noche para ser reconstruido y tener la oportunidad de bañar en oro lo que serán en un futuro unas bellas cicatrices. Así que en esas estoy. Pasando de la punta al talón, y del talón al relevé, pero avanzando. Tiempo. Paciencia. Vuelvo”.

Una bonita reflexión con la que Almudena Cid intenta pasar página y coger fuerzas para volver más fuerte que nunca.