La estricta dieta de Victoria Beckham desde hace 25 años

Aunque pasen los años, Victoria Beckham sigue luciendo la figura que tenía cuando la conocimos como miembro de las Spice Girl. En más de una ocasión, ha sido la propia Victoria la que ha hablado de la dieta que sigue para mantenerse en forma. Ni come carne ni lácteos y en sus platos no hay nunca ni una gota de aceite, mantequilla o salsas.

David Beckham ha desvelado en una entrevista para el podcast River Cafe Table 4 que, pese a que él disfruta de la gastronomía y del vino, “por desgracia, estoy casado con alguien que ha comido lo mismo durante los últimos 25 años”.

El exfutbolista ha revelado que su esposa lleva comiendo lo mismo desde que se conocieron: pescado al horno, verduras al vapor y vinagre balsámico y “muy pocas veces se desvía de eso”. Un hábito que contrasta con los gustos de David al que le encanta la cocina y que tiene problemas “cuando como algo bueno y quiero que todos lo prueben”.

“La única vez que probablemente compartió algo que estaba en mi plato fue cuando estaba embarazada de Harper y fue lo más increíble”, ha destacado el exjugador de la selección inglesa de fútbol. Un momento que ha llegado a calificar de “una de mis veladas favoritas”.

Estas diferencias culinarias hacen que el astro del balón celebre quedarse solo en casa. Ha relatado que hace poco tuvo que pasar cinco días aislado tras un viaje a Italia y que entonces Victoria y los niños asistieron a una fiesta de los padres de ella a la que él no pudo asisitir. “Me comí dos piezas de carne increíbles. Uno era un T-bone y tomé un poco de wagyu inglés. Me serví una copa del vino tinto más increíble. Me di ese gusto porque estaba solo y con ganas de ver el fútbol por la tarde. Así que me preparé una barbacoa” que acompañó con una “buena ensalada de tomate y chalotas”.

“No me gusta presumir, pero el wagyu estaba hecho a la perfección. Lo puse en la parrilla y lo cociné durante seis o siete minutos por cada lado con un poco de sal y un poco de pimienta. Me gusta la carne al punto”, ha asegurado. Y muy bueno tenía que estar lo que preparó porque ha confesado que, al estar solo, se lo comió “todo”.