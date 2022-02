Álex González se sincera sobre su relación con María Pedraza: “Somos un equipo”

Álex González está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. A su relación con María Pedraza, con la que ya no se esconde y con la que ha decidido vivir su amor con naturalidad, se unen los estrenos de dos de sus últimos trabajos en la pequeña pantalla: la segunda temporada de ‘Toy Boy’ y la miniserie ‘Marea negra’.

Poco queda de aquel Álex que evitaba hablar de su vida privada. Su relación con la también actriz de ‘Toy Boy’, que comenzó en mayo de 2021, se afianza a pasos agigantados y el actor cada vez se siente más cómodo hablando sobre ella con la prensa. Durante el estreno de ‘Marea negra’, González confiesa que es una de las mejores críticas con su trabajo: “María tiene un ojo muy afilado en el trabajo y con lo joven que es, tiene mucho criterio. Me fío mucho de su criterio, me gusta el punto de vista que tiene para todo y en el trabajo también. Es muy sincera”. “No es que me aconseje o no, somos un equipo. La amistad, como todo en la vida, todos aprendemos de todos y eso es lo bonito”, explica a EP.

El actor Álex González posa durante la premiere del estreno de la película ‘Operación Marea Negra’ en los cines Capitol, a 22 de febrero de 2022, en Madrid (España). FOTO: Alberto Ortega Europa Press

Álex González reconoce que es “tan importante el amor como la amistad”. Y a juzgar por sus redes sociales, podemos comprobar que entre ambos hay mucho más que una bonita historia de amor, también una gran complicidad y un apoyo mutuo.