Labios con polímero: el retoque que desfiguró a Rosario (La Isla de las Tentaciones) y del que advierte

Rosario, de La isla de las Tentaciones, confesó hace unas semanas en su canal de Mtmad cuáles habían sido las operaciones y retoques estéticos a los que se había sometido. La influencer explicó que se había operado el pecho y se habia puesto ácido hialurónico en los labios.

Pero, además, aseguró que no estaba satisfecha con sus ojeras y que pensaba “corregirlas”, así como marcar más el hueso de la mandíbula, un retoque al que ya se ha sometido pero le gustaría volver a hacer de nuevo. La influencer ha confesado que los resultados no son los que esperaba y por eso ha mostrado en un video que ha compartido con sus seguidores las imágenes de su rostro desfigurado.

Con respecto a su primera operación de labios, la de Elche relató que fue una operación que se hizo con 19 años. “En ese momento no tenía mucho dinero, pero quería ponerme labios como fuera. Entonces encontré un sitio medio clandestino que ponía labios por 160 euros. Al principio me veía genial, pero con el paso del tiempo se me han ido formando unas bolitas en el labio. Esto es porque, según me han explicado en la clínica a la que voy actualmente, me pusieron polímero, un plástico que el cuerpo no absorbe nunca y que la única forma de quitar las bolitas es extrayéndolo”.

Por eso, Rosario ha querido aprovechar la conexión para aconsejar a las personas que quieran hacerse ese retoque, que esperen a tener el dinero suficiente para hacérselo en una clínica de confianza: “Más vale que os esperéis un poquito si no tenéis dinero en ese momento, y que cuando os lo hagáis, os lo hagáis bien”.

A continuación, ha confesado que “fui a hacerme las ojeras y la demarcación mandibular, y por mucho que vayas a una clínica buena nunca se sabe cómo va a reaccionar tu cuerpo. Por ejemplo, me lo hice hace más de una semana y todavía tengo morado en la ojera. Lo mismo me pasó con la demarcación mandibular, se me puso morado y, además, se me hinchó la cara; parecía un hámster”.

Pero lo peor vino después, ya que aprovechó la intervención para retocarse de nuevo con ácido hialurónico los labios: “Salí muy contenta de la clínica, pero conforme pasó una hora noté cómo se me empezaron a hinchar más y más los labios. A las dos horas me noté los labios ardiendo. Es flipante cómo se me puso y yo estaba muy agobiada, pensaba que no me iba a bajar. Llamé a la clínica y la chica me preguntó si había cenado marisco, y le dije que sí. Resulta que me había dado una reacción con el marisco, o algo así me explicó”.

Según la experta en temas de belleza de LA RAZÓN, “el uso de polímero está prohibido en España. Es muy barato y duradero pero puede producir un sinfín de efectos secundarios como inflamación, necrosis, infección e, incluso, migrar a otras partes del cuerpo y crear bultos. Ahora lo recomendable es el ácido hialurónico, que es más caro pero más seguro y que debe reponerse cada seis meses”.