María José Cantudo desvela sus problemas de salud: “Me salió un bulto enorme”

María José Cantudo no ha pasado por su mejor momento en lo que a salud se refiere. La actriz ha estado alejada de la opinión pública, y ella misma ha confesado que su retiro obedecía a unas dolencias que la han tenido bastante preocupada. “He estado unos meses bastante pachucha, pero no he querido decir nada hasta ahora, para no preocupar a mi familia y a mis amigos. Ya van mejor las cosas y estoy en buenas manos”, ha relatado a través de su cuenta oficial de Instagram. De hecho, se ha encomendado al famoso Cristo de Medinaceli para que la ayude a recuperarse.

Fue en la basílica madrileña donde atendió a los compañeros de ‘Madrid Directo Flash’, un programa de Telemadrid, y reveló cuáles eran los problemas de salud por los que había pasado. Hace varios meses, María José Cantudo localizó un tremendo bulto en su pierna, “muy grande y rojo, que me quemaba”. Aunque su doctora de familia intentó tratarlo con antibióticos, tras observar que no remitía, le recomendó acudir de urgencia al hospital para recibir un diagnóstico más acertado.

“Cuando llegué me abrieron el bulto, y no salía nada. Era un bulto duro del que no salía nada”, recordó María José Cantudo en el programa. A día de hoy, los médicos todavía no han sido capaces de encontrar un diagnóstico acertado y su tratamiento se ha limitado a los antibióticos. Por desgracia, estos medicamentos han afectado al estómago de la actriz y ahora tiene que someterse a un “reconocimiento enorme” para asegurarse de que la situación no vaya a peor.

Su nuevo proyecto

A pesar de los problemas de salud que ha sufrido en los últimos meses, María José Cantudo ha sacado fuerzas para desarrollar un nuevo proyecto que se trae entre manos. Se trata de una colección de ropa y joyas que verá la luz muy pronto: “Un proyecto maravilloso, muy especial, muy bonito. Os va a encantar, sobre todo a las mujeres. Se van a acordar de mí cada vez que se sientan guapas”. Sobre los diseños, asegura que las prendas son fluidas y sueltas, sumando comodidad y estilo a partes iguales. Además, recalca el valor añadido del made in Spain de su colección.