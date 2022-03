Concha Velasco ya es la “reina” de la residencia

De chica ye ye a reina de la residencia geriátrica. Concha Velasco se ha ganado a todo el mundo en las apenas tres semanas que lleva viviendo en ese centro para mayores en el que ocupa una amplia suite que ha decorado con algunos de los recuerdos de toda una vida dedicada al mundo artístico.

Una de las enfermeras del lugar califica a la actriz como “una mujer muy alegre y que hace migas con todos. Se hace querer por su simpatía y su sencillez. Es una gran dama del teatro pero su humildad es innegable”.

María tiene allí a su madre. Hace unos días se encontró con Concha en el pasillo y “me quedé de piedra. No me esperaba una sorpresa tan agradable. La saludé y fue muy amable conmigo. Luego me dijeron que llevaba allí menos de un mes y que tenía algunos problemas de movilidad”.

La actriz Concha Velasco FOTO: Cristina Bejarano

Concha tiene completa libertad para abandonar la residencia cuando la va a buscar uno de sus hijos. Suele salir los fines de semana para ir al cine o al teatro con Manuel, el mayor, y se ha adaptado rápidamente a su nueva, y tranquila, vida.

Pero tiene un sueño por cumplir: que al igual que se ha hecho con otras artistas se ruede una mini serie sobre su vida, un par de episodios en los que se haría un recorrido por las distintas etapas de su existencia.

Fue Mariló Montero, buena amiga suya y que la visitó esta semana, la que animó a que se realice esa producción, porque “Concha se merece eso y mucho más. Su vida tiene mucho que contar”.

La residencia en cuestión está ubicada en el barrio madrileño de Tetuán, y Velasco podría estar pagando alrededor de mil setecientos euros al mes por su estancia en ella.