Ángela Dobrowolski, en busca y captura: “Prefiero morir que volver a prisión”

Ángela Dobrowolski, exmujer de Josep María Mainat, se ha fugado. Así se lo ha contado la alemana al diario ‘La Vanguardia’: “Estoy en busca y captura, una vez más. ¿Cómo se vive así?”. Dobrowolski revela que los Mossos d’Esquadra se presentaron en su casa el pasado lunes para detenerla después de una nueva denuncia del productor por un quebrantamiento de la orden de alejamiento y prohibición de comunicarse tanto con él como con sus hijos después de que la actual pareja de la joven enviase un mail al componente de ‘La Trinca’.

Defendiendo su inocencia, la alemana relata a dicho diario que esta orden de detención se debe a que su actual pareja contactó con Mainat por mail para que esta pudiera ver a sus hijos; y mantiene que ella nunca quebrantó la orden de alejamiento ni la prohibición de ponerse en contacto con el productor.

La ex esposa del productor televisivo, Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, acompañada por su abogado Jorge Albertini FOTO: Andreu Dalmau EFE

La alemana confiesa que se ha gastado todos sus ahorros para intentar recuperar a sus hijos sin éxito: “He llegado a no tener que comer y pensé incluso en robar en el supermercado”.

Destrozada, confiesa que no podría volver a prisión donde ya cumplió una pena de seis meses por asaltar la casa de su ex marido, y asegura en ‘La Vanguardia’ que prefiere morirse que revivir su peor pesadilla: “Si fuera detenida no presentaría resistencia. Intentaría acabar con mi vida. Prefiero estar fugada porque ya no tengo nada que perder. He perdido a mis hijos, mi carrera, mi hogar, mi reputación y mi honor en tiempo récord”.

Mientras, Ángela Dobrowolski se mantiene a la espera de que se celebre el juicio por el presunto delito de intento de asesinato de su exmarido inyectándole insulina en julio de 2020.