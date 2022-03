Carmen Chaparro, sobre su enfermedad: “No se sabe qué la causa y no tiene cura”

La periodista y escritora Carmen Chaparro ha querido dar visibilidad al problema que afecta a su piel y que no tiene cura. “Esto que veis es una enfermedad de la piel. No se sabe qué la causa, pero cuando tengo un brote las manos se me llenan de esta especie de eccemas. Son dolorosos, sobre todo si rozan con algo”, desvela en su perfil de Instagram, donde muestra uno de sus dedos con la piel en carne viva.

“A veces el brote tiene que ver con el estrés, otras, con algo que he tocado, pero no se sabe exactamente. No hay cura, solo pomadas para tratar de que la remisión del brote sea rápida. A mí solo me afecta a las manos, y solo una o dos veces al año, pero hay personas que lo sufren por otras partes del cuerpo mucho más visibles y molestas, y que a veces pueden sentirse estigmatizadas”, añade.

“En mi caso, que alguien haga un chiste no me importa, pero hay gente que sufre de verdad y a la que le puede resultar muy doloroso. Aunque, por encima de todo, nunca se puede reaccionar con violencia. Nunca”, concluyepresentadora.