Todo lo que debes saber de la boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot

Este sábado, 2 de abril, Álvaro Falcó dará el “sí, quiero” a Isabelle Junot, tras tres años y medio de relación, en una ceremonia que ya se considera uno de los eventos sociales más relevantes de 2022. Álvaro Falcó Chávarri es hijo del fallecido Fernando Falcó, marqués de Cubas, título que heredó el novio tras su muerte en octubre de 2020, y de Marta Chávarri.

Fernando Falcó y Marta Chávarri se casaron en 1982 y se separaron siete años después. Al año de su boda nació su primogénito que ahora da el paso de unirse en matrimonio con la hija de Philippe Junot, quien fuera primer esposo de la princesa Carolina de Mónaco y de la danesa Nina Wendelboe-Larsen.

Estos son los detalles que debe saber del enlace:

Lugar

La capilla del Palacio de Mirabel, una propiedad de la familia Falcó, en la Plasencia, provincia de Cáceres, ha sido el lugar elegido para contraer matrimonio. Los padres del marqués de Cubas, Fernando Falcó y Marta Chávarri; así como Xandra Falcó y su esposo Jaime Carvajal Hoyos, también se casaron allí. “Hemos decidido casarnos en Plasencia, en la casa familiar de Álvaro, porque nos parece muy especial y allí se casaron sus padres. Me hace ilusión, es un sitio precioso que tiene mucho significado para nosotros” declaró Isabelle Junot para ¡Hola!

Vestido de la novia

Como es habitual, es el secreto mejor guardado de cualquier novia. El único detalle que ha trascendido al respecto es que pertenece a la firma Pronovias. “La colaboración con Pronovias hasta ahora ha sido perfecta”, expresaba en la misma revista. “Lo que podía imaginarme y más, me han relajado mucho en el proceso que es elegir el vestido, centrarme en algo que yo pensaba que me quedaba bien pero veo que no, me ha ayudado mucho Alessandra (Rinaudo, directora creativa de la casa). Sin ella y sin Pronovias no habría sido posible, estoy muy feliz”.

Joyas

Unos pendientes de la firma Rabat han sido los elegidos por la novia para completar su “look” nupcial. Las alianzas con las que se darán el “sí, quiero” serán también un diseño de la firma.

Catering

Otro de los grandes secretos del enlace. Lo único que es seguro es que serán Mario Sandoval y sus hermanos, Diego yRafael, referentes de la gastronomía española, por su restaurante Coque, con dos estrellas Michelin, quienes elaborarán el menú tanto de la boda como de la preboda.

Invitados

La boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot contará con al menos 25 invitados. Muchos de ellos, miembros de la familia Cortina, Cué, Lapique y Falcó, incluida Tamara, la marquesa de Griñón, que ha confirmado su presencia junto a su novio, Iñigo Onieva. Entre los íntimos amigos del novio se encuentran Alonso Aznar, Javier Hidalgo y Carlos Torretta.

