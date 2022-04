Diego Arrabal se defiende de las críticas por su pregunta sobre la prostitución a Ana María Aldón

El pasado fin de semana se vivieron momentos de máxima tensión en el plató de ‘Viva la vida’. En plena intervención de Ana María Aldón, su compañero Diego Arrabal se animó a lanzarle una controvertida pregunta: “¿Has ejercido alguna vez la prostitución?”. La respuesta de la aludida fue tajante: “Nunca jamás. Me parece una pregunta aberrante que no me deberías ni hacer. Eso no lo he hecho jamás, pero en el caso de que lo hubiera hecho me correspondería a mí contarlo, a nadie más”. Le sentó tan mal que se planteara el asunto que, durante la pausa de publicidad del programa, tuvo que ser atendida por el equipo médico por un ataque de ansiedad.

Después de este incidente, han sido muchas las voces que han cargado contra Diego Arrabal por atreverse si quiera a poner una cuestión tan íntima y privada sobre la mesa. Antes las críticas, él se defiende a través de su canal de Youtube asegurando que su pregunta fue el único camino para poner fin a unas especulaciones que, por lo visto, sonaban con fuerza entre bambalinas: “Claro que es una pregunta complicada, pero es lo que tenemos que hacer los que estamos ahí. Le pregunté directamente para cerrar el problema en banda, y se ha cerrado. De eso no se va a hablar más porque ya lo ha desmentido”.

Además, niega que fuera él quien empezara a tirar del hilo sobre este escabroso asunto. “Yo solo dije que tenía una información muy delicada que podría no hacer gracia a Ortega Cano, y es verdad porque esa información está ahí, pero no me refería a esto. Me refería a otra cosa”, explica el paparazzo.

Ana María Aldón FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

En su defensa, Diego Arrabal arroja balones fuera y señala a terceros de haber dado pie a los rumores que han circulado sobre Ana María Aldón y su supuesto pasado, aunque se niega a dar nombres porque “no quiero empezar ninguna guerra”.

Por último, deja claro que no se considera “manipulador, ni mentiroso, ni tramposo”, en un claro dardo envenenado a los muchos enemigos con los que cuenta en la pequeña pantalla.

Por su parte, la gran afectada por toda esta situación, Ana María Aldón, ha dejado caer que emprenderá acciones legales contra las personas que hayan dado pie a los rumores que tanto daño le han hecho, aunque primero debe encontrar pruebas que los señalen: “Yo no he nombrado a nadie ni tengo pruebas de nada. Si algún día las tengo, iré donde tengo que ir y trataré de conseguir las pruebas”.