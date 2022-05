Joaquín Prat estalla con Rocío Carrasco por la llamada a Marta Riesco: “No entiendo el jueguecito”

La supuesta llamada que Marta Riesco recibió de parte de Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’, y Rocío Carrasco sigue dando mucho que hablar. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ mantiene que ambos le propusieron participar en el concierto que se prepara en honor a Rocío Jurado, interpretando su tema ‘No tengas miedo’. Ella entendió desde el primer momento que se trataba de “un vacile”, y se siente ridiculizada. No entiende que una mujer que ha denunciado públicamente haber sido maltratada por Antonio David, ahora se ponga en contacto con la novia de este para esta propuesta.

“Me parece lamentable. Estoy viviendo un escarnio público. Me están intentando dejar de loca, ridiculizar, y de mí no se ríe nadie. Esto es una vergüenza”, ha dicho Marta Riesco en ‘El programa de Ana Rosa’, sin poder evitar romper a llorar en pleno directo. Además, ha sido muy crítica con Rocío Carrasco, apuntando que “dice que no puede llamar a sus hijos, sin embargo si puede coger el teléfono para vacilarme a mí. No lo entiendo”. No ha sido ella la única que ha cargado contra la heredera universal de la Jurado por esta supuesta llamada, sino que Joaquín Prat también ha cuestionado su actitud.

Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: La Razón Mediaset

“No entiendo muy bien cuál es el jueguecito. Me provoca desconcierto y me parece todo muy surrealista”, ha sentenciado el presentador de ‘El programa de Ana Rosa’. Tanto él como el resto de colaboradores del espacio coinciden en la incongruencia en la que Rocío Carrasco habría caído con esa supuesta llamada a Marta Riesco. “La hemos visto en la serie documental, quejándose de que la utilizaban para buscar la foto y luego venderla, y ahora ella habría hecho lo mismo, encima con la pareja del hombre que según ella la maltrató”, ha expresado una de las tertulianas.

En cualquier caso, parece claro que esa llamada se produjo en presencia de Rocío Carrasco, y lo único que todavía no se ha demostrado es que Marta Riesco y ella intercambiaran alguna palabra. Aun así, el simple hecho de que se le ofreciera participar en el homenaje a Rocío Jurado ya es entendido por muchos como una provocación innecesaria por parte del director de la revista y de la hija de ‘la más grande’. Por su parte, la periodista asegura que tiene pruebas de que sí habló con ella, pero, de momento, prefiere esperar antes de hacerlas públicas.