La foto más “hot” de Juls Janeiro y Tommy Rossi

Julia Janeiro no puede evitar dejarse llevar con su pareja Tommy Rossy. Están enamorados y no dudan en gritarlo a los cuatro vientos y... vía Instagram. La hija de Jesulín de Ubrique y de María José Campanario, que inició su relación con el futbolista del Getafe el pasado mes de marzo, se come a besos en su último post social. «Dos lagartitos al solecito», añade la joven.

La pareja disfruta de un caluroso domingo tomando el sol y comiéndose a besos. Una imagen que ha hecho subir la temperatura de las redes. La joven, que sigue posando de forma sugerente en todas sus imágenes, abre también ahora en su perfil social las puertas de su intimidad. En esta ocasión, dando rienda suelta a su amor.

Aunque Juls y Rossy llevan pocos meses juntos están muy enamorados y la joven no duda en dedicarle bonitos mensajes. «La luz de mi vida», señalaba recientemente. Mientras que él también ha publicado en sus redes algunas instantáneas en las que se deja ver muy cómplice con su chica.