El día más triste de Alba Santana en el 70 cumpleaños de Mila Ximénez

Hoy Mila Ximénez hubiese cumplido 70 años Hace apenas un años no dejaba una de las colaboradoras más queridas de ‘Sálvame’ y su silla dejaba un hueco enorme difícil de ocupar. El programa le ha dedicado desde entonces numerosas muestras de cariño y de respeto a lo largo de este tiempo e incluso le han puesto su nombre al plató de televisión donde se realiza el programa en el que tantos años trabajó.

La pérdida de Mila Ximénez fue un durísimo golpe para su hija Alba Santana, la niña de sus ojos. A pesar de vivir en Holanda, la hija de la periodista mantenía una relación estrechísima con su madre y Mila Ximénez sentía absoluta devoción por sus nietos, a quienes iba a visitar siempre que podía. La muerte de la colaboradora de ‘Sálvame’ ha supuesto un antes y un después en Alba Santana y este año ha sido muy difícil para ella. “Me cuesta mucho aceptar que no está. Lo peor que llevo es saber que no la voy a volver a ver. Me pongo muchas veces los vídeos y audios de mi madre porque me gusta mucho escuchar su voz” declaró en una ocasión, rota de dolor. “Quiero estar bien, no me reconozco cuando estoy así, tan mal, tan baja. No me reconozco. Voy a intentar estar bien, que es lo que ella hubiera querido”

Alba Santana y Mila Ximénez

Pocos meses después del fallecimiento de su madre, Alba Santana también perdió a su padre, Manolo Santana. Sin duda, otro varapalo para la hija de Mila Ximénez que, en cuestión de meses, se quedaba huérfana. La hija del tenista regresaba a España para darle el último adiós a su padre, siempre tan discreta, y regresaba a Holanda a retomar su vida con su familia.

A pesar de todo, ha tenido que entrar alguna vez que otra en algún medio de comunicación para desmentir alguna información sobre sus fallecidos padres. No ha sido algo fácil para ella, ya que, a pesar de haber nacido en una familia absolutamente mediática, siempre se ha mantenido al margen de la prensa y ha querido pasar desapercibida.

Mila Ximénez es recordada casi a diario y sigue presente aún en ‘Sálvame’. Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez la recuerdan con muchísimo cariño y expresan constantemente cuánto la echan de menos. La muerte de Mila Ximénez supuso un antes y un después en el programa y su huella va a ser imborrable.