He aquí lo que podrían estar pensando algunos personajes al contemplar a don Juan Carlos I bajando las escaleras del jet que lo llevó a Vigo:

El propio Emérito: «Poco a poco, que como me pegue ahora un castañazo vaya risas que van a hacer los de ERC, CUP, Bildu, BNG…» Felipe VI: «¿Me permitirá Pedro Sánchez abrazar a mi padre cuando llegue a la Zarzuela o considerará que eso también puede alterar la estabilidad de la Institución? ¿Podrán hacernos una foto para el álbum familiar?» Pedro Sánchez: «Cuando tenga sus años, creo que ordenaré que instalen un salvaescaleras en el Falcon». Núñez Feijóo: «Mejorará en cuanto se zampe una empanada de zamburiñas. De cualquier forma, ahí faltan una docena de gaiteiros». Díaz Ayuso: «Me gustaría estar ahí para ofrecerle mi brazo. No sé por qué a MAR no le ha parecido buena idea que vaya a despedirle a Barajas con un táper de huevos rotos de Lucio para el camino».

Juan Carlos I en Vigo FOTO: La Razón La Razón

Alberto Garzón: «Lo que más preocupa es la cantidad de inteligentes y bondadosos pulpos que van a ser devorados este fin de semana en Sanxenxo, además de los chuletones de las pobres vacas rubias gallegas». Arnaldo Otegi: «Esos gallegos no tienen ni idea de organizar un ‘ongi etorri’ como Dios manda». Pablo Echenique: «Si estuviéramos en la III República, ahora mismo sería conducido ante un tribunal del pueblo y luego a la piscina de Galapagar infestada de tiburones». Carles Puigdemont: «Mi regreso a Cataluña será mucho más apoteósico y, sobre todo, saldrá más barato, pero ¿quién pagará el jet privado? ¿El Estado, la Generalitat…?» Irene Montero: «Ya le avisé a mi Pablo que fracasaría el plan de colocar una cáscara de plátano en la escalera».