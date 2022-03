El diario de Amilibia: 8-M: Tía, ¿vas con Irene o contra Irene?

Es la pregunta del momento: tía, ¿vas con Irene o contra Irene? Porque habrá dos manifestaciones en el Día de la Mujer: una capitaneada por el ministerio de Igualdad y otra contra el ministerio de Igualdad. ¿A cuál de las dos irá Carmen Calvo? Como Yolanda Díaz está en plan transversal y calentando motores para sus galas primaverales de capullo en capullo, me imagino que irá un rato a la de Irene y luego echará unos pasos con la contraria a Irene. Así es ella: rebelde oficial a las 19.00 horas y rebelde menos oficial a las 20.00. Y sin cambiarse de vestido. Una pena que Isabel Díaz Ayuso no haya convocado la suya, una cosa centrista o mediopensionista, ni contra las trans ni a favor de las trans, sino todo lo contrario: marcha de mujeres libres e iguales parando a tomar cañas y bravas por el camino. Se habría apuntado hasta la muy pía Tamara Falcó al grito de “Esta marquesa sigue a la baronesa” o “Si quieres la guerra parar, el rosario has de rezar”.

8-3-20. Madrid. Manifestacion por el 8M en Madrid FOTO: ©Gonzalo Pérez Mata La Razón.

Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, más conocida por Pam (Pamuchi en la intimidad), ha propuesto que la manifestación sea un “no a la guerra” total y heroico. Imaginen los eslóganes y pancartas: “OTAN, machista, fuera de mi vista”, “Si vas a guerrear, no vas a fornicar”, “Paremos el conflicto cortándoles el pito”, “Somos pacifistas, no armamentistas”, “Ríndete al ruso, no seas iluso”, etc. No parece que Pam vaya a repetir su famosa, vibrante, histórica y emotiva arenga del Día del Orgullo Gay: “Aquí estamos las transfeministas, bolleras con pene, bolleras con vagina”. Alberto Garzón no lo aprueba porque la bollería lleva muchas grasas trans.