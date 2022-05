El actor Luis Lorenzo (”Hospital Central”), detenido por el asesinato de una anciana

La serie “Hospital Central” vuelve a ser noticia por un nuevo suceso. El actor Luis Lorenzo, uno de los protagonistas de la ficción ha sido detenido este viernes acusado de un delito de asesinato a una anciana. El intérprete ha pasado a disposición judicial tras ser arrestado en su domicilio de Rivas-Vaciamadrid. Se le atribuye la participación en la muerte de Isabel, tía viuda de su pareja Arancha.

Todo ocurrió cuando su mujer invitó a su tía, que vivía en Asturias, a su casa de Madrid. Una invitación que extrañó a su hermano José que se quejaba de no poder comunicarse con la anciana cuando llamaba para preguntar por su estado de salud. Tanto Arancha como Luis Lorenzo le impedían contactar con ella y dejó de tener noticias suyas. Su preocupación fue en aumento y con el paso del tiempo, un año después, decidió personarse en el cuartel de la Guardia Civil para interponer una denuncia por desaparición, temiéndose lo peor, como así se acaba de confirmar.

La Benemérita se personó en la casa de Luis Lorenzo para preguntarle sobre el paradero de Isabel. El actor confirmó que la anciana no estaba desaparecida, pues vivía con el matrimonio en su casa. Fue entonces cuando los guardias civiles le solicitaron poder acceder a la vivienda para hablar con ella . El actor se negó en rotundo si no presentaban una “orden judicial”. Cuando se interpuso la denuncia de desaparición, la mujer estaba con vida. Su muerte se fechó más tarde, en junio de 2021, cuando sus restos mortales regresaron a Asturias para ser enterrada en su ciudad natal y con un parte médico oficial que establecía que la muerte se había producido de manera natural. Algo que no fue así, según informa la revista Semana

Fue una negligencia que no se le realizase una autopsia para corroborar la causa de la muerte. Algo que se comprobó después cuando José, hermano de la fallecida, seguía sospechando que algo no andaba bien y pidió que se le practicara una autopsia. Fue entonces cuando se descubrió que en el organismo de Isabel había dos metales pesados en cantidades muy elevadas, que sin duda habían provocado su muerte por envenenamiento.

Con la autopsia no cabía lugar a dudas, Isabel había sido asesinada y la actitud de Luis Lorenzo y su mujer hacía indicar que habían tenido que ver en su asesinato.