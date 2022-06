Mery Perelló: crecen los rumores de embarazo tras la foto con Nadal en París

Aunque cueste creerlo, hasta el pasado domingo nunca habían posado juntos con la Copa de los Mosqueteros. El 14 veces ganador del Roland Garros y su esposa, Mery Perelló, no habían accedido a ser fotografiados el día después de la gran final. De ahí, que esa imagen tan especial tomada en el emblemático puente de Alejandro III de París el pasado lunes, sea para muchos una señal inequívoca de que el matrimonio podría estar esperando su primer hijo. Los gestos cariñosos del tenista con su mujer, la elección de un vestuario holgado por parte de Mery durante todo el torneo, ocultando su barriguita con prendas anchas o superpuestas, y algún que otro bostezo y síntoma de cansancio durante los partidos parece que presagian la buena nueva.

La pareja de momento opta por guardar silencio, aunque no son pocas las ocasiones en las que ambos han demostrado su deseo de ser padres, ya que tanto a Rafa como a Mery les encantan los niños y en alguna que otra entrevista han confesado tener marcada una hoja de ruta. «Si vienen niños, habrá un cambio. Es algo que probablemente sucederá en el futuro, porque ambos lo queremos», dijo el pasado año el deportista. También Perelló, a punto de cumplir 34 años y al frente de la Fundación benéfica del tenista, se ha pronunciado sobre la maternidad, asegurando que le gustaría que sus hijos «hicieran lo que les gustara de mayores, sin obligaciones ni presiones». De momento, y si se pregunta a su entorno más cercano sobre la posibilidad del embarazo se obtiene el silencio. Solo Carolina Cerezuela, mujer de Carlos Moyá, entrenador de Rafa, se ha pronunciado al respecto: «No os puedo decir. Es un tema que no me compete a mí, pero les deseo todo lo mejor».

Rafael Nadal, junto a Xisca Perelló y María Isabel Nadal FOTO: ABACA GTRES

Hay muchas más teorías sobre esa sesión fotográfica inédita en la que Rafa Nadal también posa con su hermana Maribel y sus padres, Ana María Parera y Sebastián Nadal. La grave lesión que padece en el pie el tenista y que le obligó a jugar la final infiltrado para poder soportar el dolor, apunta a una más que cercana retirada de los circuitos. Quizás por eso, porque ni él mismo garantiza que pueda regresar a disputar su Grand Slam favorito el próximo año, quiso llevarse un recuerdo más especial rodeado de las mujeres más importantes de su vida. Mery, Maribel y Ana María siguen al tenista por todo el mundo y son cómplices de sus alegrías y su mejor apoyo cuando las lesiones le lastran.

En octubre, Rafa y Mery celebrarán su tercer año de casados y quizás, por esas fechas, el embarazo sea más que evidente y el primer hijo o hija de la pareja se convierta en su mejor regalo de aniversario.