Zeus Tous vuelve a la música: “El recuerdo de mi madre me marca muchísimo”

El hijo de la recordada Sara Montiel y el empresario Pepe Tous regresa al mundo de la música tras seis años de silencio. Zeus Tous vuelve con ganas e ilusión y ya promociona su nuevo trabajo, “En medio del cambio”, dedicado a su madre.

“Necesitaba parar y he pasado estos últimos seis años haciendo otras cosas. Poner en orden mis ideas, porque no me sentía contento con el tipo de música que hacía. Y he estado estudiando disciplinas relacionadas con el mundo del deporte… "

Tiene cuerpo de culturista

Es una disciplina que me gusta, disfruto entrenando en el gimnasio. Pero lo tengo como hobby y no para presentarme a concursos.

¿Y qué tipo de música hace ahora?

Pop mezclado con temas melódicos, que es lo que realmente me gusta. Preparo un disco con canciones compuestas por mi y versiones de artistas como George Michael, Luis Miguel, Adele, Eric Clapton, Michael Jackson… Son mis referentes. Este verano quiero cantar en muchos sitios, lo estamos negociando…

Zeus vive solo y no tiene pareja: “me gustaría enamorarme, pero no aparece en mi vida la persona adecuada. Y eso que cada vez soy menos exigente. No busco estereotipos determinados, ni físicos despampanantes, tan solo que tenga personalidad. Me vale con que sea natural y entienda de donde vengo y el mundo en el que me muevo.”

El recuerdo de su madre sigue muy vivo

Han pasado casi diez años de su muerte y la tengo presente cada día. Más que nunca. Tanto su recuerdo como el de mi padre me marcan muchísimo. Les echo mucho en falta.

En sus planes entra “versionar en el futuro para mis actuaciones en Hispanoamérica, el próximo invierno, algunos de los temas que cantaba mi madre, de los boleros que ella entonaba… Soy un hombre demasiado romántico y me gusta ese género musical. Me da miedo echarme pareja por las consecuencias que trae el desamor… Lo paso muy mal cuando rompo.”

¿Es celoso?

La verdad es que no. He tenido amores no correspondidos, y es muy duro. A veces te fijas en personas que no debes…

¿Cómo es el Zeus más íntimo?

Cercano, natural, tan campechano como mi madre, muy de calle… Creo que la gente no me conoce como soy realmente.

¿Le van las juergas?

Nunca he sido juerguista.

Su sueño es que “se haga un homenaje a mi madre con una serie sobre su vida, porque bien que se lo merece. Y para que los jóvenes sepan su intenta vida y su exitosa carrera.”