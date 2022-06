Jennifer Lopez presenta a su hija Emme con género neutro: “Elle está muy ocupade”

La cantante estadounidense Jennifer Lopez ha participado en el concierto benéfico de la Gala Blue Diamond de LA Dodgers Foundation, organizado para recaudar dinero para las personas más desfavorecidas de Los Ángeles, a los que se quería cubrir con educación y cobertura médica. En mitad del show, JLo invitó a subir al escenario a su “hije” Emme a quien presentó con lenguaje inclusivo.

Maribel Muñiz, primogénita de Jennifer Lopez y Marc Anthony, de 14 años, subió junto al escenario junto a su madre e interpretaron varios temas. La artista se dirigió en todo momento a su hija con el pronombre en inglés “they/them”, respetando en todo momento la decisión de Emme de no identificarse con ningún género.

Madre e hija interpretaron temas como “A Thousand Year”, de Christina Perri, “Born in the USA”, de Bruce Springsteen y “Let’s Get Loud”, de la propia JLo. Además, la cantante aseguró que le gusta cantar con su “hije”, pero rara vez Emme acepta.

“La última vez que actuamos ‘‘juntes’' fue en un gran estadio como este y ahora le pido que cante conmigo todo el tiempo y nunca quiere. Así que esta es una ocasión muy especial”, declaró Jennifer Lopez. “Elle es ‘es una persona muy ocupada, reservada... y cara”, añadió bromeando la cantante.

JLo admitió que cada vez que Emme sale a cantar tiene que “pagarle”, pero “vale cada centavo” dado que es su “pareja de dúo favorita de todos los tiempos”. La joven portaba un micrófono con la bandera LGTBI y, al término de la actuación, recibieron una sonada ovación por parte del público.

No es la primera vez que la cantante y actriz utiliza el lenguaje inclusivo. En más de una ocasión ha utilizado el término “nibling·, una forma neutra de sustituir “nice” o “nephew” que significa “sobrina” y “sobrino”, para referirse a su ‘sobrine’ trans.