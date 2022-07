El último y caro exceso de la mamá Georgina Rodríguez con su hija Bella Esmeralda

Hace casi tres meses que llegó al mundo Bella Esmeralda, la sexta hija de Cristiano Ronaldo y la segunda de Georgina Rodríguez, su pareja. Se trató de un momento agridulce para toda la familia, puesto que solo unos pocos días antes se anunció la muerte del que habría sido el hermano mellizo de la bebé.

“Gio y nuestra pequeña finalmente están con nosotros. Queremos agradecer a todo el mundo por sus gestos y amables palabras. Vuestro apoyo es muy importante y todos hemos sentido el amor y el respeto que sentís por nuestra familia. Ahora es el momento de dar las gracias por la vida a la que acabamos de dar la bienvenida a este mundo”, escribieron los padres en sus redes sociales.

Superados los primeros días tras la terrible pérdida, Georgina Rodríguez recuperó su habitual actividad en redes sociales y presentó a la recién nacida, así como su nombre: Bella Esmeralda. En las imágenes publicadas, la influencer presume una vez más de tren de vida, un lujo y glamur que rodea incluso a la benjamina de la familia.

El día que mostró la primera fotografía de la pequeña, Bella Esmeralda lucía un traje de recién nacida de la firma Moschino que, atendiendo al precio de otros productos similares de la misma marca, podría haber alcanzado los 149 euros de coste. Pero no este el conjunto más caro que se puede encontrar en el armario de la bebé que ni siquiera cuenta con tres meses de vida.

Bella Esmeralda, la hija de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, con un babero de Dior FOTO: @georginagio Instagram

En una de las últimas imágenes que ha publicado de la niña, Bella Esmeralda luce otro complemento de una conocida firma de lujo. Se trata de un babero de Dior que, por lo que se aprecia en la tienda online de la marca, no se vende por separado, si no en conjunto con otras precias que puede alcanzar los 590 euros. Sin duda, un elevado coste que no se encuentra al alcance de todos los bolsillos...