Britney Spears comparte la versión de “Baby one more time” que no le permitieron grabar en los últimos 14 años

Los fans de Britney Spears no lo pueden creer. La artista ha vuelto a cantar en directo, y a capela, frente a sus casi 42 millones de seguidores en Instagram interpretando una de sus canciones más célebre de su carrera musical: Baby one more time.

La artista publicaba durante el fin de semana varias stories en las que se la descubría cantando este tema mientras realizaba unas tareas domésticas: “Esta soy yo haciendo la colada y separando la ropa”. Después explicaba por qué era importante este video para ella: “Hace mucho tiempo que no comparto mi voz. Quizás demasiado tiempo. Ahora estoy cantando en mi casa una versión diferente de Baby”.

Además de algunos cambios en la letra, Spears revelaba que tuvo muchísimos impedimentos para grabar esta versión en la época en la que su padre gestionaba su tutela. “Yo he pedido lo que quería desde hace 14 años... una versión diferente de Baby, pero que los productores se lo curren de verdad y lo monten, pero el equipo dijo que no. Me dijeron que no lo hiciera y me ofrecieron hacer una versión de cuatro chicas, mi hermana incluida, haciendo un remix con cuatro canciones diferentes”.