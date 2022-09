Marta López la lía en Instagram con un polémico post sobre la reina Isabel II

La colaboradora de ‘Sálvame’ sabe cuándo se equivoca y sabe también que rectificar es de sabios. Y eso es lo que ha hecho en Instagram tras publicar un polémico post sobre el fallecimiento de la reina Isabel II, que sucedió la tarde del jueves, y que consiguió herir la sensibilidad de sus seguidores.

Marta López publicó varias fotografías de ella misma posando en el plató del programa de Telecinco junto al siguiente texto: “Estamos viviendo un momento histórico, esperando noticias de la reina de Inglaterra, que todo apunta a que en breve anunciarán su fallecimiento”. Una acción que no sentó nada bien a sus ‘followers’, que lo tacharon de “falta de respeto”.

La colaboradora rápidamente se percató del error y rectificó dicha publicación cambiando el texto que acompaña a sus posados: “Decido cambiar el texto, ya que he herido alguna sensibilidad. Las fotos están de antes de la noticia. Sé cuándo me equivoco y me gusta rectificar. Deciros que tenéis razón”.

Aunque subsanada la “metedura de pata”, las críticas a Marta López por dicha acción no paran de sucederse en redes sociales.