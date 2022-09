La crónica de Amilibia: Tamara Falcó, líder del pijerío nacional

Blanca Suárez anima a sentir el otoño desde el anuncio de El Corte Inglés. Ay, Blanca de mis entretelas, estamos sintiendo el otoño una barbaridad: acabo de recibir la factura de la luz. Los Verdes alemanes, muy sentidos en la cosa del ahorro energético, aconsejan la manopla húmeda en vez de la ducha con agua caliente, o sea, volver a la posguerra, cuando mamá nos pasaba la toallita mojada por el sobaco. La Kirchner, llena de sentido religioso, dice que está viva gracias a la Virgen. Tendría que preguntar a Tamara Falcó a qué Virgen le corresponden los milagros de encasquillar pistolas en atentados. La marquesa es devota de la Virgen de la Alegría, a la que ha convertido en la Patrona del pijerío nacional merced a las medallas que diseña para Tous. Viene a ser como el santo y seña para que te dejen entrar en todas partes y te den trato vip. Enseñas la medalla y, zas, copa de champán en la mano.

Tamara le ha confesado al padre Pablo Motos: «Yo me considero una persona pija, y por eso no se me caen los anillos». Sobre todo los anillos diseñados por ella misma: el destino de la nobleza española parece estar en el diseño de ropa y joyas y en MasterChef. «Me considero muy pija, no me cabe duda», añadió la marquesa. Qué seguridad, qué consciencia a piñón fijo de su ser: así ha alcanzado el liderazgo entre las grandes pijas de España. Victoria Federica, carita de camafeo, la influencer del momento (otro destino de la aristocracia), ve a su Virgen en los ojos de los toreros guapos.

En esta ola de espiritualidad, Ursula von der Leyen afirma: «Hace 50 años vi la luz». Bueno, entonces era más fácil: estaba muchísimo más barata.