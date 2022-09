Última hora sobre el estado de salud de Julia Otero

Julia Otero se muestra feliz y optimista al compartir con sus seguidores una buena noticia sobre su estado de salud tras superar un cáncer de colon que le fue diagnosticado en febrero de 2021. La periodista se ha sometido a su revisión trimestral para comprobar que todo sigue bien. “Pasaron tres meses, hoy fueron mis pruebas oncológicas trimestrales. Todo va bien. Mi cariño para los que estéis en ese proceso o en tratamiento aún”, ha publicado en sus redes sociales.

Es normal que los pacientes en tratamiento contra el cáncer sufran nerviosismo cada vez que se acerca la fecha de los controles, y Otero no ha evitado en ningún momento hacer partícipes a sus seguidores, dando así visibilidad a la enfermedad y sus efectos. “El tiempo pasa y seguimos aquí, sonriendo y plantando cara a la incertidumbre”, escribe junto a una imagen en la que aparece sonriente.

“Lo malo es el primer día, porque no sabes la secuencia de los hechos. Pero cuando pasa el tiempo, sabes que ahora viene el momento en el que no comes, el momento en el que no duermes, el momento en el que te da igual estar vivo que muerto”, contaba Otero a Jordi Évole.

“Para mí era interesante saber que estaba sucediendo dentro de mi cuerpo, me ayudaba psicológicamente. Yo quería saber que sustancia me estaban poniendo y que estaba provocando dentro de mi cuerpo. Si sabes lo que te espera, lo asumes y lo aguantas mucho mejor. La quimioterapia es un veneno, es un veneno controlado. El buen oncólogo es el que te lleva al borde del abismo, porque, cuanto más al borde estés, más duro le estás dando al tumor. Hay gente que no tolera todas las sesiones de quimioterapia. Yo aguanté las 9 como una jabata”. La veterana periodista ganó la batalla al cáncer y en enero de 2022 pudo regresar a la radio, su gran pasión.