De Julia Roberts a Ewan McGregor: así es la tendencia de no lavarse el pelo que triunfa entre las celebrities

Existe desde hace tiempo una tendencia en el mundo capilar que apuesta por no lavar el cabello. Desde luego no es apta para todo el mundo, porque decirle adiós al champú es para valientes.

La tendencia se llama “No Poo”, es decir, “no suciedad” y sus adeptos lo que hacen es eliminar el champú en su rutina de lavado, porque dicen que lo que elimina el champú son los aceites naturales presentes en el cabello y a la larga el cabello se engrasa más. Utilizan solo agua, o en algunos casos, sustancias más naturales como el bicarbonato o incluso el vinagre. Sí, ya decían las abuelas que, en sus tiempos, un chorrito de vinagre al enjuagar el pelo proporcionaba un brillo inigualable a sus melenas. Y es verdad que, si observas fotos antiguas, los cabellos estaban impecables y eso que no disponían de tanta variedad de productos como tenemos ahora.

El brillo en el pelo muchas veces es una quimera, porque, ¿no os ha pasado que siempre os preguntáis por qué en la peluquería te laven con lo que te laven el cabello brilla y cuando vuelves a casa con el mismo champú comprado allí no te queda ni parecido? ¿Será la mejor opción dejar de usar champús para recuperar el brillo natural del cabello?

Siempre que hay famosos relacionados con alguna tendencia, esa tendencia se posiciona en el ranking como la mejor estrategia de marketing. Porque, ¿no recuerdan el boom de hace unos años con el famoso champú con biotina que en teoría usaban los caballos? Pelazo y brillo nos aseguraban, y las estanterías de la famosa cadena de supermercados vacías porque todo el mundo quería un poquito de esa “piedra capilosal”.

Sin embargo, decir que no te lavas el cabello con champú puede hacer que se cuestione tu higiene… Como cuando vimos a la actriz Julia Roberts decir que adiós a la depilación de axilas “porque era más natural”, pero ver sus pelillos asomando tras un vestidazo de alta costura como que no es muy glamuroso.

¿Y qué decir de la gurú de todo lo imposible? Gwyneth Paltrow también fue adepta a esta tendencia en sus inicios, allá por 2015, porque la regla número uno de las modas es que todo vuelve. En su caso para atajar los problemas de los tóxicos presentes en muchos de los productos y una defensa a ultranza del medio ambiente. ¿Quién iba a pensar que su melenaza escondía este truco?

Gwyneth Paltrow FOTO: Jordan Strauss AP

Otras, como la anteriormente conocida como la rotunda cantante Adele, hoy una sílfide rubia que solo comparte nombre en el documento nacional de identidad con ella, porque cualquier parecido con la anterior sería objeto de estudio, decidió que prescindir del champú le ayudaría mejor a domar su cabello rebelde. Eso sí, cuando tiene algún evento sí que usa champú.

El “No Poo Challenge” hizo que más celebrities se decidieran a prescindir del champú, como la actriz Shailene Woodley, reina de esta moda, y que es conocida por pregonar su filosofía ambientalista y seguir rutinas de lo más curiosas, como ingerir barro para depurar su organismo. Y es de las que ni malgastan agua ni champú para lavar su melena. “En materia de pelo, soy muy afortunada. Mi madre tiene 45 años y no tiene ni una sola cana en la cabeza, tiene una cabellera de color rubio-pelirrojo, la más bonita que te puedas imaginar. En mi caso, tengo pelo de caballo. Así que cuanto menos le eche, mejor. Solo me lo lavo una vez al mes, cuanto más grasiento esté mejor luce”, aseguraba la actriz en un artículo del portal ‘Into The Gloss’.

La actriz Shailene Woodley

Y debemos aclarar que los hombres tampoco se han quedado al margen, y hay dos actores muy sexys que se ah apuntado a esta moda, el vampiro más famoso, Robert Pattinson, que ha confesado que el secreto de su sexy melena está en lavarla únicamente con agua y el jedi más famoso de toda la galaxia, Ewan McGregor, también ha reconocido que hace años que pasa del champú. Ellos desde luego se lo pueden permitir, porque si tu vecino del quinto te confiesa que no usa champú desde hace meses mientras te pone ojitos, quizás salgas corriendo.

Una blogger estadounidense hizo el experimento de estar 8 meses sin lavar su cabello con champú, Virginia Tapp, por si quieren ver por sí mismos el resultado, ya que la verdad es que te deja con la boca abierta. Ella misma se hacía una mascarilla casera a base de plátanos y huevo y para eliminar la grasa de las raíces apostó por utilizar bicarbonato sódico en esa zona. ¿El resultado? Dice que tiene el cabello igual o mejor que cuando utilizaba champú, pero eso sí, con menos nudos y enredos, mucho más manejable. Eso sí, dice que solo es apto para valientes y que no funciona por igual en todas las melenas. Avisados quedan.

¿Qué opinan los expertos?

Vamos a consultar a varios expertos lo que opinan sobre esta tendencia para intentar descubrir cuánto hay de verdad y cuánto de mito. Porque la industria mundial del cabello está valorada en unos 100.000 millones de dólares, así que es un tema que puede preocupar y mucho si se empieza a prescindir de ese mítico producto. Y sí, la mayoría de los expertos consultados coinciden en que la frecuencia de lavado debería ser de dos veces por semana, y de esta manera evitaríamos el riesgo de debilitarlo por el exceso de sulfatos o químicos presentes en muchos productos capilares.

Patricia Losa, CEO de Redenhair nos recuerda que “Es conveniente utilizar ante todo champús que no obstruyan el folículo capilar, es decir, que no contengan sulfatos ni derivados del petróleo, ya que de esta manera se debilita el cabello y se ralentiza su crecimiento”.

En Redenhair suelen decir: “No culpes a la ducha de la caída capilar”, aunque las personas a menudo pierden cabello en ella, no significa que se deba asociar con el lavado. El problema es que, si reduces el lavado en un esfuerzo por evitar la caída capilar, en realidad puedes empeorar el problema. La acumulación de aceite puede causar inflamación, lo que impide el crecimiento del cabello.

Aborda el problema real: si notas que tu cabello se está cayendo más de la cuenta, prueba con productos anticaída que estimulen el recrecimiento capilar y eviten la cicatrización de los folículos. Asimismo, utiliza un champú sin sulfatos y con ingredientes activos que promuevan la salud capilar y le aporten brillo y fuerza a tu cabello.

Inicialmente se decía que deberíamos lavarnos el cabello todos los días, después se dijo que era mejor lavárselo día sí, día no. Es mejor olvidarse de todas estas reglas de lavado capilar y prestar atención a la apariencia de tu cabello. Cada melena es diferente: si tu cabello es graso en las raíces, lávalo. De lo contrario, omite el lavado hasta que comience a sentirse grasiento. Las personas con el cabello seco puede que no requieran lavarse el cabello en varios días hasta que el cuero cabelludo empiece a sentirse grasiento.

El Champú anticaída de Redenhair es 100% natural y está formulado a base de Redensyl puro, enriquecido con activos con acciones específicas para el cuidado del cabello en procesos de caída. Y muy importante como hemos visto para la salud capilar, no contiene sulfatos ni parabenos ni derivados del petróleo.

“Aunque los lavados deben ajustarse a cada persona, en general un lavado excesivo o no adecuado puede provocar una irritación excesiva del cuero cabelludo. Sin embargo, es verdad que hay personas que necesitan lavados con productos específicos porque de por sí tienen ya irritaciones, y tampoco es bueno mantener inflamaciones y descamaciones”, subraya el Dr. Gómez, adjunto a Dirección Médica de la clínica MC360.

Cabe destacar que, si lavamos el pelo en exceso, éste podrá dañarse con la tracción y, en consecuencia, quebrarse o partirse. En este caso, podremos notar una sensación de falta de densidad si es mucha la cantidad de pelo que se parte, aunque esto no afectará al folículo como tal y se tratará de pelo que volverá a salir con posterioridad.

Por ello, el mito sobre si lavarse el pelo con frecuencia produce la aceleración de la caída del cabello se convierte en falacia, ya que este no se cae como tal, al no existir destrucción del folículo. “El folículo se destruye cuando hay situaciones inflamatorias o daños del cuero cabelludo en sí que no se tratan. Esto puede provocarse por champús o en aquellas personas que tienen patologías previas.”, indica el Dr. Gómez.

Es verdad que si tienes el cabello teñido y quieres conservar el color es mejor lavarlo menos a menudo, como hace la actriz Naomi Watts, porque el color se desgasta y conseguir un buen rubio es a veces muy complicado.

Naomi Watts FOTO: Jordan Strauss Jordan Strauss/Invision/AP

Champú en seco, el gran aliado

Otra opción entre los usuarios de no usar champú es cambiarlo por el champú en seco, que se aplica directamente sobre las raíces, para eliminar el sebo y espaciar los lavados. Además, es el truco usado por famosos estilistas en todo el mundo, para conseguir más volumen en las cabelleras de las modelos antes de un desfile, o incluso en las actrices antes de un estreno de alfombra roja. Y hay uno que sigue también las tendencias porque sus alegres coloridos del envase se adecuan a las modas, hablamos de uno de los más conocidos, el de la firma Batiste, además de eficaz es uno de los más económicos.

¿Quieres saber por qué el uso del champú en seco está tan extendido entre profesionales, influencers y celebrities? Por muchas razones, la primera por si tienes un mal día capilar o en inglés que suena más glamuroso, un “bad hair day”, porque puedes cambiar su imagen por completo y conseguir que luzca fresco y con vida al instante. Pulverizas sobre la raíz, masajeas, cepillas y ¡listo!

Hay champús en seco que, además de dotar tu melena de brillo, cuerpo y textura, aportan un toque de color que cubre ligeramente la raíz, ayudando a disimular las canas en esos días en los que empiezan a asomar de nuevo... Batiste, por ejemplo, cuenta con una línea especial de color que mantiene intactas y evita las marcas blancas en melenas rubias, morenas y castañas.

La famosa y guapísima actriz Reese Whiterspoon, que no se lava el pelo todos los días porque su estilista le ha recomendado que en lugar de eso opte por “usar champú en seco para quitar la grasa de las raíces”.

Pero ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos. Por eso, hay especialistas que no son tan fans como los estilistas de pasarela de los champús en seco, la doctora Mª Eugenia Segovia, de la clínica Hospital Capilar aconseja “no abusar del uso de champús en seco para mantener el cabello con apariencia limpia durante más días, ya que se podrá acumular más suciedad en el mismo e irritar el cuero cabelludo y, por otra parte, se recomienda utilizar acondicionadores y mascarillas, siempre aplicadas de medios a puntas y nunca en la raíz, así como el uso de un exfoliante capilar una vez en semana, cuya función será la de eliminar aquellos restos que no se hayan ido tras los lavados habituales, ayudando a mantener el cuero cabelludo sin residuos.”

Respecto a lavar o no lavar, la doctora apuesta por el lavado “se debe utilizar un champú adecuado a nuestras necesidades, teniendo en cuenta que no es el cabello lo que debemos lavar, sino más bien el cuero cabelludo.” Y confirma que “será conveniente combinar un champú seborregulador que limpie más en profundidad con otro de uso frecuente de pH neutro, con el fin de conseguir el reequilibrio del mismo”.

Y si no otras opciones son las fibras capilares, que además de aportar volumen, también forman parte del neceser de todo estilista que se precie para arreglar un mal día capilar y son muy cómodas porque resisten a cualquier elemento: viento, sudor, etc. sin moverse y sin manchar hasta el próximo lavado.

Hasta la presentadora Pilar Rubio nos habló de sus bondades en El Hormiguero junto a los Javis, ¿será el truco de su pelazo? Aunque ahora tendrá que cambiar de tono porque se ha vuelto mucho más rubia, como su “adorada” Patricia Conde.

Pilar Rubio FOTO: Jesus Briones GTRES

Existen varias en el mercado, pero las que usan en tv son las de la firma Redenhair, presentes en el último éxito de la temporada, la serie La novia gitana basada en el best seller de Carmen Mola, el trío más famoso escondido bajo pseudónimo y ganador del Premio Planeta del pasado año. El Redensificador capilar está formado por microfibras de queratina que están hechas de la misma proteína que nuestro cabello y que, cargadas electroestáticamente se entrelazan con los cabellos existentes, ganando grosor y densidad de manera instantánea, quedando un cabello de película.

Apuesto lo que quieras a que has oído muchas veces esta máxima: “Si te lavas el pelo todos los días se ensucia más.”

Si bien no es recomendable lavárselo a diario, en realidad no existe una frecuencia universal de lavado, depende mucho del pelo de cada uno y de la vida que lleve. si tienes el cabello poroso y, por ejemplo, trabajas en una cocina o en un lugar donde hay olores muy fuertes, es más fácil que la suciedad del ambiente y los olores penetren en el pelo, por lo cual querrás lavarlo todos los días.

Manuel Corona, CEO de Shampora no aconseja lavarlo cada día “porque debemos dar tiempo a que la “película hidrolipídica” se regenere en la piel”. Esta capa está compuesta de agua y lípidos y es el protector natural que cubre la piel, protegiéndola de agresiones externas. Es decir, que, si alteramos esta capa, la función barrera no actuará correctamente”.

Según Manuel Corona, “si eres de las que no puede pasar un día sin lavarlo, lo importante es utilizar productos respetuosos y adaptados a tu tipo de cabello y cuero cabelludo. De esta forma no hay posibilidad de que se altere nada y tu fibra capilar se mantendrá intacta”.

Shampora crea productos para el cabello a medida, según tu perfil capilar elaboran una fórmula personalizada con las dosis necesarias para tu cabello. Así que puede ser una buena opción para los que quieran apostar por un uso menor del champú en su pelo.

Pues ésa es la cuestión amigos, lavar o no lavar. Espero haber resuelto sus dudas y que cada uno opte por lo que le vaya mejor, pensando en su pelo, en el planeta, en los planetas y hasta en su economía.