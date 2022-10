Macarena Olona usa a Jorge Javier Vázquez para negar la violencia de género

La guerra entre Vox y Jorge Javier Vázquez viene de lejos y los ataques públicos que se dedican se repiten continuamente. Ahora, ha sido Macarena Olona quien se ha valido de algunas imágenes del presentador de “Sálvame” para negar la violencia de género, una lacra que ha quitado la vida a más de 1000 mujeres desde que comenzaron los registros. La política ha reunido varios vídeos del catalán enfrentándose a diferentes invitadas de su programa, empleando términos muy ofensivos como “sucia” o “golfa arrastrada”.

“El hombre no maltrata, maltrata un maltratador”, dice Macarena Olona en su vídeo, antes de añadir una imagen de Jorge Javier Vázquez agarrando a Olvido Hormigos por el brazo, el día de su infame enfrentamiento en “Sábado Deluxe”. La diputada de Vox no cae en la cuenta de que 58 hombres fueron asesinados por su parejas (no siempre mujeres) entre 2008 y 2015, una cifra terrorífica pero infinitamente inferior a la de las víctimas de violencia de género.

Aquí empezó todo. Vosotros decidiréis cuándo termina. Cuenta atrás para la presentación. Con las alas extendidas 🦋 pic.twitter.com/C61l3SFwWR — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 31, 2022

Como se ha comentado anteriormente, no es la primera vez que Vox arremete públicamente contra Jorge Javier Vázquez. De hecho, recientemente, el grupo verde invitó a un acto a un rapero en cuyas canciones incluye ataques al presentador de “Sálvame”, llegando incluso a amenazarle: “Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier”.

Ante esta situación, el de Badalona tomó cartas en el asunto y envió una contundente advertencia a Vox. “Considerando que la letra de dicha canción no solo vulnera el derecho al honor de don Jorge Javier Vázquez Morales, sino que además podría ser constitutiva de los delitos de odio y amenazas, por medio de la presente les requerimos al objeto de que, en su condición de organizadores, tomen las medidas oportunas para evitar que en el evento antes indicado se realicen manifestaciones que vulneren los derechos de nuestro cliente”, rezaba el comunicado que hizo llegar a la formación de extrema derecha.