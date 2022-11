Así ha sido el tenso encuentro de Rocío Carrasco y Olga Moreno en los juzgados

Algunas de las acciones legales que Rocío Carrasco emprendió en su día para defender su honor están dando sus frutos y acaba de tener un encontronazo con Olga Moreno en los juzgados. La heredera universal de “La más grande” denunció a la ganadora de “Supervivientes 2021″ por cuestionarla como madre en su primera entrevista en televisión, que se produjo hace tres años en “Sábado Deluxe”. En ese plató vertió graves críticas contra la primogénita de la Jurado, y ahora ha tenido que explicarse sobre esas declaraciones ante un juez y la propia demandante, presente en la sala.

“Lecturas” asegura que se ha tratado de un encuentro de lo más “tenso” en el que Olga Moreno ni siquiera ha tenido el valor de mirar a la cara a Rocío Carrasco. Ha sido una hora de declaración en la que la colaboradora de “Sálvame”, “muy segura de sí misma ha contado cómo se sintió aquel día al ‘oír hablar a esa mujer’ de sus hijos y ‘contar cosas que son falsas’”. El medio citado anteriormente desliza que el proceso ha quedado visto para sentencia, y en cuestión de poco tiempo se conocerá el veredicto del magistrado.

Rocío Carrasco de camino a los Juzgados de Alcobendas FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Uno de las afirmaciones de Olga Moreno que más molestó a Rocío Carrasco fue la referida a Rocío Flores y al incidente que tuvo lugar el 27 de julio en la casa familiar de Valdelagua. A pesar de la sentencia de menores que condenó a la joven por maltrato, la ex de Antonio David Flores aseguró en “Sábado Deluxe” que “no es agresiva ni violenta, si fuese así yo no estaría sentada aquí”.

No es este el único procedimiento legal que Rocío Carrasco mantiene abierto y que afecta a Olga Moreno. La hija de la Jurado demando a Antonio David por un supuesto delito de insolvencia punible, y la empresaria andaluza podría estar implicada como “cooperadora necesaria”.