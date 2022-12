Quiosco: las mudanzas de Cayetano Rivera y Victoria Federica acaparan la crónica social

Como cada miércoles, las principales revistas del corazón aterrizan en los quioscos españoles, y lo han hecho cargadas de exclusivas y actualidad.

Semana

El magacín lleva a su portada a Cayetano Rivera y anuncia que el torero ya tiene una nueva casa en la que rehará su vida tras su separación de Eva González, que se dio a conocer hace ya un mes.

Además, “Semana” también informa sobre el reencuentro de Iker Casillas y Sara Carbonero tras las complicaciones de salud que la presentadora sufrió recientemente. A pesar de su divorcio, entre ellos sigue existiendo cariño y amistad.

Lecturas

Por su parte, esta revista habla sobre otra sorprendente mudanza: la de Victoria Federica. Al parecer, las tensiones entre la nieta de los Reyes Juan Carlos y Sofía con su madre, la infanta Elena -que ya publicó en exclusiva LA RAZÓN-, la han llevado a abandonar el hogar familiar para trasladarse a Zarzuela, junto a su abuela materna y su tía, Irene de Grecia.

Por otra parte, “Lecturas” recoge el testimonio de Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja, sobre su nueva relación con Marina: “Nunca había sentido un amor tan fuerte”. Sus palabras no sentarán nada bien a la sobrina de la tonadillera, en un momento especialmente sensible para ella, tras la muerte de su padre.

Diez Minutos

Esta publicación profundiza sobre “el culebrón” protagonizado en las últimas semanas por Alba Carrillo y Jorge Pérez. Los dos tuvieron un affaire y, desde entonces, son la comidilla de Telecinco. “Su mujer no es ninguna santa”, dice la modelo sobre la esposa de su ¿amigo?

Además, “Diez Minutos” publica un especial sobre las mujeres más relevantes del año, entre las que se encuentran Ana Rosa Quintana, Tamara Falcó y Paula Echevarría.

¡Hola!

Por último, y no menos importante, la conocida como “revista del saludo” lleva en su portada a Isabel Preysler y Ana Boyer, dos viejas conocidas del magacín. Madre e hija reflexionan sobre este año de revuelos para su familia, marcado por la polémica separación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Además, publica unas fotografías en las que Jessica Bueno aparece completamente destrozada, tras darse a conocer su separación de Jota Peleteiro.