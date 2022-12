Tom Hanks: “Me encanta España. Aquí se come muy bien”

A Tom Hanks, según propia confesión, “me encanta España . He venido varías veces y tengo muy buenos recuerdos de cuando rodamos una película en un pueblo que se llama Chinchón. Aquí se come muy bien, aunque yo tengo que seguir un régimen de comidas muy saludables por culpa de mi diabetes. Pero a veces hago alguna excepción..”

Llegó a la capital de nuestro país el sábado pasado, quería hacer una serie de visitas, pero el mal tiempo y la lluvia torrencial “me lo impidieron. Hemos pasado más tiempo en el hotel que en la calle”.

Vino a presentar su nueva película, “El peor vecino del mundo”, en la que su hijo pequeño, Truman, interpreta un papel, y su esposa, Rita Wilson, es la productora.

“Mi hijo es igual que yo cuando tenia veintiséis años y participa en esa etapa de la vida del personaje principal de la película. Y con Rita me entiendo muy bien en el trabajo. Siempre es un placer colaborar con la gente a la que quieres. Además, he hecho todo lo que me ha mandado mi mujer, no hemos tenido discusiones, ja, ja, ja”.

Tom destripa el argumento de la cinta: “mi papel es el de un viejo cascarrabias, muy obstinado, y al que le molesta todo. Cuando una joven familia se traslada a la casa de al lado de la suya, su mundo da un vuelco total”.

El icónico actor aprendió algo de castellano en su etapa colegial, y chapurrea frases sueltas entre risas. “Se decir vamos a la biblioteca a leer el periódico. Hola, qué tal. Y una palabra que se refiere a una comida que me gusta mucho, albóndigas. El problema es que no me conviene alimentarme con platos que tengan mucha grasa”.

Entre sus proyectos más inmediatos está “terminar mi primera novela, ‘La realización de otra gran obra maestra cinematográfica’, que se basa en mis experiencias en Hollywood, con anécdotas y episodios muy interesantes. Los personajes incluyen a un soldado con problemas que regresa de la,guerra, un joven con talento artístico, un director excéntrico, una gran estrella en ritmo ascendente y un ayudante de producción incansable”.