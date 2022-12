Tom Hanks desvela el problema de salud que le ha generado ingerir tanta comida basura

El programa de Antena 3 “El Hormiguero 3.0″ comenzó semana sin haber disfrutado del eterno puente de diciembre y lo hizo a lo grande con la presencia de dos estrellas internaciones. Tom Hanks y María Treviño, protagonistas de la película El peor vecino del mundo, que llegará a los cines el 28 de diciembre.

El conocidísimo actor, protagonista de films como Forrest Gump o Philadelphia, regresaba al programa de Pablo Motos dos años después de su última visita. En cambio la mexicana María Treviño se estrenaba.

Fue nada más pisar el plató cuando Motos advirtió que Tom Hanks estaba visiblemente más delgado, por lo que le preguntó cuál era su secreto para estar “tan fit”.

La respuesta dejó sorprendido a todo el mundo: “Toda la basura que he comido, me ha generado diabetes de tipo 2. Por eso es tan importante cuidar tu cuerpo, porque aunque de pequeño comas hamburguesas, luego de mayor te pasa esto. El cuerpo es como el templo de Dios”.

Pasaron después a hablar del tema que les había llevado hasta allí: la película. En El Peor vecino del mundo, Hanks se convierte en un viudo cascarrabias que no soporta a nadie y que se encuentra con una familia alegre y feliz como vecinos. Marisol, a la que interpreta Mariana, se convertirá en una inesperada amiga que le hará poner su mundo patas arriba. “Mi personaje está enfadado con el mundo, porque no cumple las normas”, contó Hanks.



La entrevista estuvo salpicada de anécdotas y curiosidades, entre ellas Pablo Motos quiso saber qué les hizo embarcarse en la aventura de ser actores. María Treviño lo recordó así: “Creo que fue viendo una obra de teatro pequeña en Monterrey”.

En el caso de Tom: “Cuando estaba en la Universidad tuvimos que leer una obra y ver cómo la interpretaban profesionales en San Francisco, ninguno de mis amigos quería acompañarme y me fui solo”, recordó Hanks.

“En ese momento me di cuenta de que quería hacer lo que estaban haciendo ellos porque no me podía imaginar ganarme la vida mejor que haciendo eso y porque pensaba que yo lo podía hacer mejor”, reconoció el actor.

Por último, el presentador quiso incidir en la importancia de ver las películas en el cine, ya que esta se verá exclusivamente en la gran pantalla y les preguntó: “La película se estrena en salas, ¿cuál es la diferencia de verla en tu casa o verla con un montón de desconocidos en el cine?”.

El estadounidense le contestó: “Que sales de la sala donde has visto la película teniendo algo en común con los demás porque todos hemos vivido esa experiencia compartida”. Es más, el actor quiso hacer una especie de juego con el público al reírse primero él solo y animar a que luego lo hiciera todo el público a la vez y experimentaran la diferencia de vivir las cosas en soledad o acompañado, asemejando a las sensaciones de un cine.