Agustín Etienne da la cara por Olga Moreno en plena polémica con su familia

Atrás quedan los días en los que Olga Moreno, Antonio David Flores y sus hijos parecían una familia feliz. Desde que se dio a conocer la relación de la andaluza con Agustín Etienne, su representante y el de Rocío Flores, la situación en el clan es bastante tensa, y la propia influencer reconoció públicamente que no se encontraba en su mejor momento con la expareja de su padre.

La crispación se ha hecho evidente en los últimos días, cuando Olga Moreno se quejó públicamente de la exposición a la que Antonio David y Rocío Flores sometieron a su hija Lola en el día de su cumpleaños. “para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré, la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas”, sentenció la empresaria en su cuenta oficial de Instagram.

Desde entonces, los ataques a través de las redes sociales se han ido sucediendo entre los principales rostros del clan, y la última en dirigir un claro dardo hacia Olga Moreno ha sido Marta Riesco, pareja de actual de Antonio David Flores. “¿Las ‘prudentes’ que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de realitys y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos”, espetó, en clara alusión a la empresaria.

Olga Moreno en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Por si todo esto fuera poco, en los últimos días se ha hecho público que Olga Moreno habría pedido a Antonio David Flores que se lleve a su hijo David a vivir con él, que hasta ahora lo hacía en la casa de la ganadora de “Supervivientes”, tal y como ha asegurado Diego Arrabal en su canal de Youtube.

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con Olga Moreno para conocer su postura sobre esta información, y aunque se niega a pronunciarse sobre su hija o los de su expareja, Agustín Etienne sí ha dado un paso al frente y ha compartido un mensaje con el que muestra su apoyo a su compañera de vida.

“Las personas generosas hacen sin testigos lo que sería aplaudido en público”, ha señalado el representante. Unas palabras que parecen dirigidas a Olga Moreno en plena polémica familiar.