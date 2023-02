De Lady Di a Lola Flores: Una exposición reúne las fotos icónicas de los paparazzis

Hoy se inaugura en la Galería Nikon, (Reina Mercedes, 7, Madrid) , la exposición «Paparazzi» en la que se exponen algunas de las imágenes más representativas del papel cuché. Fotos icónicas que marcaron la prensa rosa. Se trata de la primera exposición conjunta de fotógrafos del corazón que refleja la historia rosa de España. «Te encuentras desde una fotografía de Paquirri comiendo con Isabel Pantoja, en Mallorca, hasta la última más novedosa de Isabel Preysler junto a Mario Vargas Llosa con caras de enamorados, el top less de Claudia Schiffer o el descuido de Inés Sastre dejando al descubierto un pecho», confirma Bernardo Paz, comisario de la exposición.

Foto de Camilo José Cela expuesta en la exposición "Paparazzis", en Madrid

«Están los más representativos de la profesión, un total de veintiséis, dos de ellos fallecidos, como lo es Queca Campillo, que ha saltado a la palestra mediática por su amistad con el Rey Juan Carlos y también Antonio Catalán», afirma a LA RAZÓN el comisario de esta muestra, que arranca hoy y estará un par de meses en la capital.

El descuido de Inés Sastre no pasó inadvertido a los paparazzi

«El visitante podrá ver a personajes que marcaron una época. Había una simbiosis entre nosotros y los personajes. Éramos sus amigos. Rocío Jurado celebraba su cumpleaños y nosotros estábamos allí. Y en la celebración del cumpleaños de Rociíto, en La Dorada, había casi igual número de invitados que de fotógrafos. Éramos como de la familia», asegura. «El concepto o la profesión de paparazzis se populariza tras el accidente mortal de Diana de Gales en París. Nos gritaban: ¡Paparazzis habéis matado a Lady Di! A partir de ese momento todos los fotógrafos, no solo los de la prensa rosa, todos, nos convertimos en paparazzi», explica Paz.

El término «paparazzi» surge en la película «La Dolce Vita». Fellini quiso inmortalizar a un amigo, fotógrafo que era el que corría por la Vía Veneto buscando actores para la prensa americana. Fue Fellini quien le dio un papel con el personaje de paparazzo», confirma Bernardo Paz. «Allí sí se popularizó el término de paparazzis. En España éramos simplemente fotógrafos del corazón y había una simbiosis entre nosotros y los personaje», afirma Bernardo Paz, que reconoce que siempre hubo una relación de respeto entre personaje y fotógrafo. «La madrina de Rocío Cuenca, hija de Antonio Cuenca, fotógrafo de la revista Diez Minutos, es Rocío Jurado, la madrina de Carlitos Álvarez es Fedra Lorente o la Bombi», pone como ejemplo de esa cordialidad. «Viajábamos o cenábamos juntos. Ahora eso ha desaparecido. Son otros tiempos y hay otros intereses», matiza.

Nueva relación con Casa Real

También la relación con la Casa Real ha cambiado. «Antes era todo más cercano.También éramos menos. Cuando en el año 85 el Fortuna salía a navegar, el barco pasaba a tres metros de nosotros para que pudiéramos fotografiarlo con la Familia Real a bordo». «Cuando le hicieron las fotografías al rey desnudo, uno de ellos era un fotógrafo argentino. Obviamente cuando salió todo el tema, el Rey vino al Club Náutico donde estábamos y se dirigió a mí porque pensaba que era yo. Me golpeaba con el dedo en el pecho, me puso a caldo y me dijo: «¿Quieres guerra? Pues vas a tener guerra», confirma Paz. «Después se supo que no había sido yo, y Don Juan Carlos no tuvo ningún reparo en darme un abrazo. Recuerdo que me dijo “Qué cagazo, ¿eh?”. Yo le respondí: “Ni se lo imagina, Majestad”. Después nos fuimos a tomar un whisky», relata.

Pero dice que todo ahora es diferente. «Antes estábamos en bodas, cumpleaños, pedidas de mano e incluso, en los funerales. Ahora la relación con lo que yo llamo ‘’personajillos’' es completamente diferente», lamenta.