El abrazo que acerca a la hija del marido de la duquesa roja a cobrar su millonaria herencia: "Hay posibilidades"

Ya han pasado más de cinco años desde que Rosario Bermudo fue reconocida legalmente como hija de Leoncio González, marido de la duquesa de Medina Sidonia, conocida popularmente como duquesa roja. A partir de ese momento comenzó su lucha contra sus cuatro hermanos por parte de padre, Leoncio, Pilar, Gabriel y Javier, para recibir la parte que le corresponde de la millonaria herencia familiar. La mujer de 72 años se vio así sumergida en un largo proceso cuyo final empieza a vislumbrarse, tras una vista que ha tenido lugar este martes 27 de mayo en Soria.

Se trató de un encuentro entre las dos partes, es decir, Bermudo y los hijos de la duquesa roja, en cuya representación acudió Gabriel, que saludó a su hermana con un cálido abrazo. Esta muestra de cordialidad resulta sorprendente, teniendo en cuenta que, hasta ahora, lo que ha trascendido de su relación se limita a su enfrentamiento en los juzgados.

Quizás sea por este cariñoso reencuentro el abogado Fernando Osuna, que representa a Bermudo, se muestra confiado ante LA RAZÓN de que su clienta pueda llegar a un acuerdo con sus hermanos para cobrar parte de su herencia: "Hay posibilidades".

De este modo se evitaría llegar a juicio, previsto, si no llegasen a un acuerdo, para el próximo 9 de octubre a las 10:00 horas de la mañana en el mismo juzgado de Soria.

Aunque la legítima herencia que correspondería a Bermudo podría superar el millón de euros, su letrado es consciente que el trato con sus hermanos puede pasar por renunciar a parte de ese legado, y Osuna todavía no tiene clara una estimación de la cifra final que acabará en el bolsillo de su representada. "Aún no sabemos", comenta a este periódico.

Esta posibilidad de acuerdo constituye para Bermudo un brote de esperanza a la hora no solo de obtener su herencia, sino quizás de dar el primer paso hacia un acercamiento con sus hermanos.

En una entrevista publicada en LA RAZÓN en diciembre de 2023, la mujer ya declaró que anhelaba el cariño de su familia y que le gustaría poder conocer a fondo a sus cuatro hermanos: "Me gustaría que me quisieran. Yo tengo otros seis hermanos por parte de madre y nos queremos con locura. Me duele que mi otra familia esté separada. Esos hermanos a los que no conozco se negaron a hacer las pruebas de ADN y tuvimos que exhumar el cadáver de mi padre… Ellos dicen que no les avisaron para hacerse las pruebas, y es mentira. Me siento engañada. He intentado ponerme en contacto con mis hermanos y me ignoraron totalmente".