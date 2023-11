Adrián Lastra: «Si Hollywood no te llama, no vayas»

«Estaba perdido en la vida, oí cantar a David Bustamante y dije: Yo quiero hacer eso». Veinte años después de lanzar este órdago al Universo, la operación triunfo de Adrián Lastra (Madrid, 1984) sigue sumando éxitos. Estos días, [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/teatro/20191209/aaeoryd46rfv5jguj7cvyvuqau.html|||el actor –nominado a los Goya en 2012 por «Primos»]]–, regresa a la pequeña pantalla con «Camilo Superstar», una serie de cuatro capítulos para Atresplayer, basada en la vida del genio de Alcoy y de su obsesión por traer a la España franquista el musical «Jesucristo Superstar». Y lo hace con la resaca de haberse convertido en vencedor de «Mira quién baila» en Estados Unidos. Vamos, que continúa atravesando pasarelas.

Lleva 17 años haciendo musicales (y bien hechos), aunque para gran parte del público su pasado siempre es «Velvet». ¿Qué le dio y qué le quitó esta exitosa serie de Atresmedia?

Me dio felicidad. Me dio también muchos amigos, que me guardo para toda la vida. Y sobre todo, me dio las tablas de enfrentarme a la creación de un personaje desde cero. Creo que cuando te llega una experiencia así, es muy difícil que te quite algo. Porque ni la popularidad me quita nada.

En su nuevo proyecto, «Camilo Superstar», recién estrenado en Atresplayer, se reivindica al genio de Alcoy frente a la imagen parodiable de sus últimos años, tan injusta. Con los grandes artistas, ¿siempre se repite la misma historia?

La serie refleja la imagen de un gran artista con una sensibilidad aplastante. Hoy en día falta alguien con su valentía. La imagen del Camilo de los últimos años no la conocía mucho. Siempre le he visto como «la gran voz».

Era un artista valiente, transgresor y perfeccionista que se empeñó en traer a España el musical cuando el franquismo estaba dando sus últimos coletazos. Y casi le cuesta la vida. ¿Ser valiente en la cultura sale demasiado caro o él fue víctima de su propia obsesión?

Camilo rompió la puerta de la cultura para poder llegar a crecer como el país se merecía. Gracias a «Jesucristo Superstar» hoy en día tenemos esta extensa cartelera de teatro musical. Un género que se valora poco y que cada día hay artistas más preparados.

Usted interpreta a Teddy Bautista, que era el director de esta ópera en la que interpreta a Judas. Un imprescindible en la música de los 60 y 70, reconvertido en villano años después. ¿Cómo califica a este hombre apasionado e intenso?

Como un genio visionario de la música. Cierto es que el Teddy que hemos creado no es una copia de la persona real, pero sí hemos hecho a un tipo duro, con coraza, con pocas capas a la hora de decir las cosas y muy cariñoso con la persona de su vida, que era su novia.

Además, ha sido el concursante estrella de «Mira quién Baila, ¡La Revancha!», de Univisión, lo que le obligó a mudarse de nuevo a Miami. ¿Qué hace un chico tan sencillo como usted en un sitio como ése?

(Rie) ¡Pues ese chico tan sencillo acaba de ganar «Mira quién baila» en EEUU! Estoy muy feliz. Ha sido una experiencia que ya había vivido en el 2020, también allí, pero esta vez me enfrenté a ella con otra meta, la de disfrutar cada instante. Fue muy duro y terminé el programa pesando 61kilos, por la cantidad de ensayos y porque me lo tomo muy en serio (ríe).

También ha vivido en los Ángeles y llegó a presentar las Campanadas desde el Times Square. ¿Su meta sigue siendo Hollywood o ha despertado del sueño americano?

Me fui unos meses a Los Ángeles para saber cómo era y obviamente ni olí la vida de Hollywood, porque solo lo viven los privilegiados. Es una industria enorme. En cada esquina están la palabras «oportunidad» y «esperanza», porque la mayoría de la gente se dedica al sector. Te reúnes con gente interesante, te sientas con guionistas y directores con ganas de crear y piensas que vas a poder hacer algo pero... Es muy complicado. Si Hollywood no te llama, no vayas.

Penélope Cruz asegura que cuando un actor joven le pide un consejo les contes ta «jamás pruebes las drogas». ¿Alguna otra advertencia?

Jamás pruebes los «vapers».

Sus padres siguen viendo en Vallecas, donde antes de triunfar usted les reparaba la tele a sus vecinos. ¿Se sigue implicando de alguna manera en este barrio de Madrid?

¡Obviamente! Lo primero porque tengo contacto con mis padres a diario, porque tengo mi grupo de amigos de la infancia, «Los Chaches», que estarán hasta el final de mis días. Y porque siempre llevaré Vallecas por bandera.

¿Repetir la nominación a los Goya, que el Rayito sea equipo de Champions o llegar a parecerse a Pepe Sacristán?

Lo siento por el Rayo, que lo está haciendo muy bien esta temporada, pero siempre diré que mi meta en la vida es intentar parecerme a Pepe. Llegar a una edad y no querer bajarme del escenario nunca. Saber jugar y alimentar al niño que siempre llevo dentro.