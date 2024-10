Ágatha Ruiz de la Prada, sobre la venta de su casa: "Hay que afrontar nuevas etapas"

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha puesto en venta la casa familiar que compartió con Pedro J. Ramírez por siete millones y medio de euros. La diseñadora ha querido deshacerse de este espectacular ático, situado en uno de los mejores lugares de la ciudad de Madrid "porque lleva más de treinta años aquí"."Es una casa que me encanta, me chifla, me vuelve loca pero hay veces en la vida que es necesario organizarse para afrontar nuevas etapas" explica. "A esta casa vine con niños, con otra pareja y mi vida ha cambiado y sobre todo mi vida puede cambiar en los próximos años", añade. La diseñadora asegura a LA RAZÓN que "voy a tener una tienda nueva que va a abrir pronto y quiero vivir cerca de ella. Me apetece estar al lado. Trabajar más cómodamente. Y estoy con mucha ilusión por cambiar aunque he vivido toda mi vida por este barrio", destaca.

"Estoy en una edad que esto lo puedo hacer. El movidón que estoy haciendo no podría hacerlo dentro de ocho años. Entonces estoy aprovechando ese momento de energía. Estar preparada para tus próximos pasos es muy importante".

"Este exclusivo ático dúplex es una joya única y singular que refleja a la perfección el incomparable estilo lleno de color, creatividad y vitalidad de su creador, un referente mundial en diseño», explican desde las redes sociales. La casa, además, cuenta con más de 700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas con una terraza de unos 100 metros cuadrados y vistas a la ciudad de Madrid.

La terraza cuenta además de un invernadero de unos 50 metros cuadrados. Todas las habitaciones destacan por su luminosidad, y además de un amplio salón, una sala de estar, cocina, comedor, cuatro dormitorios tipo suite con baño, y dos aseos de invitados, la vivienda es "un hogar diseñado para aprovechar al máximo cada día y compartir momentos agradables con amigos y familiares», confirman en las redes sociales del portal inmobiliario de la vivienda, situada en el Paseo de la Castellana.

Para poner en venta la casa, la diseñadora ha contado con la inmobiliaria de origen francés Kretz Real State, propiedad de una familia francesa que se encarga de ofrecer propiedades de lujo. Ayer, la inmobiliaria organizó una fiesta en la casa de Ágatha para promocionar su empresa.

Llama la atención el color, especialmente el rosa. Y muchos elementos decorativos con forma de corazón, un referente de la marca Ágatha Ruiz de la Prada.

Uno de los lugares favoritos de la diseñadora es su habitación "que es maravillosa" y en especial su vestidor, lleno de distintos modelos de tacones en todas sus tonalidades y que, también, se han convertido en parte de su identidad. Otro de sus puntos fuertes son las obras de arte. "Es mi casa ideal porque es muy similar a esta que estoy vendiendo", revela.