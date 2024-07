La agenda secreta de Marta Hazas: un pie en Santander, otro en Madrid y Sabina de fondo

Sin caer en el estereotipo, Marta Hazas (Santander,1977) desprende el carácter decidido del norte. Ha conquistado al público con sus personajes y, sin embargo, hay mucho por descubrir aún de ella, detalles que, pareciendo mundanos, permiten adivinar sus virtudes y a la auténtica mujer de carne y hueso.

Nasrin Zhiyan y Marta Hazas LR

Una cena romántica en...

Fismuler, Negro Carbón, La Primera y Sushi 99 (Madrid).

Una de chicas.

En Murillo Café (Madrid).

¿Y una comida de trabajo?

Negro Carbón, La Maruca, La Ancha o Sushita Café (Madrid).

Un café.

Café de Nuncio.

Sus terrazas favoritas.

La Atenas y la azotea del club financiero del Centro Colón.

Un chiringuito de verano.

El Puntal, en Cantabria.

Una pastelería.

Regma, en Santander.

Un chocolate con churros.

En Aliva, en Santander, y San Ginés, un clásico, en Madrid.

Los churrería San Ginés larazon

¿Y para tapear?

El Triciclo o El Infame, en Madrid. El Cortés o El Gele, en Santander.

Un catering.

Coolinaria Catering, de Eliza Arcaya.

Un sitio gourmet.

Sánchez Romero y Cristina Oria.

Una bodega.

Emilio Moro. Adoro el Malleolus.

Un cóctel.

Soy de vinos, no tanto de cóctel. El margarita solo.

¿Le gusta cocinar?

No me gusta nada y no sé. El cocinero es Javi (Veiga).

Marta Hazas y Javier Veiga vivirán ‘Pequeñas coincidencias’ en Antena 3 larazon

Un chef que sigue en las redes sociales.

Nino Riduello.

Una floristería favorita.

Elena Suárez (Madrid).

Para decorar su casa…

Confié en Adriana Nicolau. Me gustan Jonathan Adler para detallitos o Bold Monkey para piezas originales y divertidas. Y Abe The Ape (Madrid).

¿Cómo describiría su estilo?

Me gusta la comodidad y cambio según mis personajes.

Ropa de vestir.

Jorge Vázquez, Massimo Dutti, Cortana, Lagerfeld, Philippa, Max Mara y Spot Max.

¿Para una gala?

Los diseñadores españoles, como Jorge Vázquez, 2nd Skin, Carolina Herrera o mis estilistas.

Ropa de sport y de día.

&Other Stories, Cos, Zara, H&M…

Diseñadores favoritos.

Pablo Galán y Jorge Vázquez.

A la izda, Marta Hazas con un mono de cuadro vichy. A su lado, Jorge Vázquez y Huga Rey con abrigo de lentejuelas de la colección de verano. Delante, Clara Courel con un vestido bordado a mano, que el diseñador realizó para la hija de Sofia Tassara Hoffmeyer larazon

Y un estilista.

José Juan.

¿Zapatos de vestir?

Aquazurra y sandalias de Carolina Herrera.

Zapatillas de deporte.

Nike, Adidas, New Balance…

¿Gafas de sol?

De Carolina Herrera.

¿Cómo cuida su piel?

Adoro las cremas y tratamientos faciales de Massumeh, pero también voy a Tacha a hacerme remodelaje corporal.

Cosmética imprescindible.

Cremas Massumeh y sérum Génifique de Lancôme.

¿Y corporales?

Remodelage, Morpheus, Slim up…

Un perfume.

«La vie est belle», de Lancôme.

Un tratamiento para el cabello.

Proteínas y Olaplex, en Cheska.

¿Su rutina para estar en forma?

Pilates con máquinas dos días a la semana en Maison Pilates.

Un artista.

El escultor Leiro.

Su última vez en el teatro.

Fui a ver «El monstruo de los jardines», de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.

¿Qué música hay en su Spotify?

De todo…

Sus cantantes favoritos.

Joaquín Sabina, Tony Zenet, C. Tangana o Xoel López.

Una canción.

«Y sin embargo», de Sabina.

Joaquín Sabina en concierto Ep

Un concierto memorable.

C. Tangana, en Coruña.

En su maleta no falta…

Plancha de pelo.

Su hotel favorito.

Meliá Don Pepe, en Marbella.

Un viaje de ensueño.

El de Maldivas.

Un viaje pendiente.

A Japón.

Una persona fundamental.

Todas, para lo bueno y lo malo.

¿Su mayor desafío o logro?

Atreverme a ir a Madrid para vivir allí.

El mejor consejo recibido.

Disfruta del camino.

Nos sorprenderá con…

El estreno de «Hotel Bitcoin», este verano, y a final de año la película «Culpa tuya».

¿Su mayor fortaleza?

Que nunca me faltan las ganas.

Para desconectar…

Vuelvo a Santander, a mi casa familiar.

No se cansaría de leer…

«El amor, la vida y las mujeres», de Benedetti.

Un lujo.

La salud.

Un vicio…

Tener razón.