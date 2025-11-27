La agridulce despedida de Terelu Campos del teatro: entre lágrimas y recordando a su madre

Terelu Camposse despidió ayer de los escenarios con “Santa Lola”, su primer espectáculo teatral. Después de siete meses girando con su obra, la temporada llegó a su fin en el emblemático Teatro Calderon de Madrid, tras su paso por Valladolid, Murcia y Granada. La televisiva ha compaginado sus compromisos laborales con su faceta como actriz, afrontando alguna que otra crítica por su debut sobre las tablas.

Terelu Campos vivió con emoción su última actuación de su obra como protagonista. Pese a la poca venta de entradas y el patio de butacas medio vacío, no pudo evitar emocionarse al finalizar la actuación, dedicándole unas bonitas palabras de agradecimiento al público. “Quiero aprovechar para darle las gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí, y a todas las personas que durante las funciones que hemos ido realizando a lo largo de nuestro país se han molestado también en acudir al teatro. Mi único objetivo siempre ha sido que lo pasaran bien. No había ninguna otra pretensión más que disfrutaran, se rieran, se olvidaran de los problemas, que por un momento... durante una hora y pico, la vida les sonriera. Y si eso lo hemos conseguido, me doy... bueno, no por satisfecha, soy la mujer más feliz del mundo”, expresó la madre de Alejandra Rubio.

El recuerdo de su madre

Visiblemente emocionada, Terelu Campos confesó haber cumplido el sueño de su madre, María Teresa Campos, y de Paco Valladares, al aceptar este proyecto como actriz. “Siento que hubieran disfrutado mucho", expresó.

Rota en lágrimas al recordar a su madre, y ante un teatro casi vacío. El adiós agridulce de Terelu Campos Europa Press

Feliz por su última función, reconoció a su salida del teatro que “estoy muy contenta, es como si me hubiera quitado 25 kilos. Lo paso mal, lo importante es superarlo". Con la mente puesta en otros compromisos, “de momento” no piensa en volver a subirse a los escenarios como actriz: “No voy a mentir. De momento esto se ha acabado, ‘Santa Lola’ se ha acabado, luego Dios dirá".

“Lo que merece la pena es que el público se lo pase bien, si se lo pasa bien todos mis problemas son secundarios”, añadió la televisiva, reconociendo que, aunque se va "contenta", "el camino no ha sido fácil no". "Un reto a mis añitos, así, o a mis añazos", señaló.