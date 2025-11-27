Marina Romero, nuera de Makoke, anuncia su nuevo proyecto profesional: "Por motivos personales se quedó a un lado"

Fue a mediados del mes de agosto cuando Makoke anunciaba a través de un breve comunicado que se cancelaba su boda con Gonzalo, programada para principios de septiembre en Ibiza, por la salud de un familiar. "Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano, pido respeto máximo, ya que lo estamos pasando muy mal. Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado. Pido Respeto, por favor", rezaba el escrito.

Un mes después, era Marina Romero, nuera de Makoke, hacía pública su enfermedad en redes con una fotografía desde el hospital. Desde entonces, la influencer ha recibido una gran oleada de cariño y su familia se encuentra volcada en la joven. Anita Matamoros, su cuñada, actualizó su estado de salud a mediados de noviembre. "Marina está refugiándose, no, disfrutando del tiempo en sus hijos, en mi hermano, bueno, en su familia, en sus amigos, en nuestra gente... que al final es lo más importante", confesó. "Está disfrutando de los momentos en familia, que al final son muy importantes. Cuando te enfrentas a problemas, es donde hay que estar, donde hay que tener la cabeza. Con este tipo de cosas te das cuenta que no necesitamos motivos para celebrar y para estar juntos. Así que la Navidad y un viernes cualquiera y un miércoles también".

Nuevos proyectos

Desde entonces, Marina Romero ha recibido el apoyo de su familia y seres queridos. Ahora, la nuera de Makoke ha reaparecido en redes con una importante noticia: la apertura de Coucou Bebe, su nuevo proyecto laboral. "Comencé este proyecto hace un tiempo, por motivos personales se quedó a un lado, pero es hora de que salga a brillar, por todo el amor, la ilusión y el tiempo", revela la influencer en su última publicación.

"Fuiste mi motivo de ilusión a la hora de emprender y empezamos este camino, mejor tarde que nunca. Espero que os guste tanto como a mi", anuncia la joven, feliz por su nuevo proyecto. Coucou, el nuevo negocio de Marina Romero, está especializado en productos de bebé "En Coucou Bebe, entendemos la importancia de ofrecer a los padres productos de la más alta calidad para el cuidado y bienestar de sus pequeños. Nos enorgullece ser de tu confianza en este emocionante viaje de la crianza", se puede leer en la página web del negocio. Entre los productos destacados, baberos, mantas y juguetes.

Otros proyectos

Además de esta tienda, Marina Romero estaría inmersa en otro negocio junto a Javier Tudela. Según reveló Makoke en "Fiesta", la pareja está trabajando en un nuevo proyecto gastronómica en el Mercado de Aravaca "Marina no para de trabajar y están muy ilusionados. Tienen que trabajar, da gusto verlos. Marina de verdad es una jabata, no para", explicó la ex de Kiko Matamoros.