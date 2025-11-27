Kevin Spacey será juzgado otra vez por agresión sexual

El actor Kevin Spacey, ganador del Oscar por American Beauty, enfrentará un nuevo juicio civil en el Reino Unido a partir de octubre de 2026, según confirmó el Tribunal Superior de Londres. Tres hombres lo demandan por presuntas agresiones sexuales que habrían ocurrido entre 2004 y 2015, durante su etapa como figura destacada del teatro Old Vic.

las demandas afirman que Spacey habría agredido a "jóvenes actores y hombres con los que tuvo contacto profesional" en la institución. Dos de los demandantes ya formaron parte del juicio penal en el que el actor fue "absoluto en 2023", mientras que el tercero, el actor Ruari Cannon, hizo pública su identidad y también presentó una demanda contra el propio teatro Old Vic.

#MeToo

Este proceso se suma a otros litigios que han marcado la carrera del intérprete desde el movimiento #MeToo. Aunque Spacey ha sido declarado no culpable en otros casos -incluido un juicio civil en Nueva York en 2022 y el proceso penal en Londres en 2023-, las acusaciones afectaron gravemente su trayectoria profesional, provocando su salida de numerosos proyectos.

Actor Kevin Spacey leaves Southwark Crown Court in London, Wednesday, July 26, 2023, after a jury cleared him of nine sex offenses. The Hollywood star, 64, had been on trial at Southwark Crown Court accused of sexually assaulting four men in the period between 2001 and 2013. Agencia AP

La jueza Christina Lambert fijó una revisión inicial para octubre de 2026, anticipando un juicio largo y con gran cobertura mediática. Por el momento, la defensa del actor no ha hecho declaraciones públicas.

El caso reabre debates sobre responsabilidad institucional, el uso del poder en la industria del entretenimiento y el impacto duradero de las acusaciones de agresión sexual, incluso cuando existen absoluciones previas.