Albert Rivera se cuela en una de las fotos de Carla Cotterli

Las alarmas empezaron a sonar este pasado verano cuando se comenzó a relacionar al expolítico Albert Rivera con Carla Cotterli. En el mes de agosto ambos disfrutaron de unos agradables días en Ibiza en compañía de amigos. Aunque ninguno de los dos ha querido hacerlo público, cada vez hay más pistas que apuntan a una posible relación.

En esta ocasión el destino escogido ha sido Marruecos en un viaje de “10 noches, 8 ciudades, 5 vuelos y más de 5.000 kilómetros”, escribía Carla Cotterli en su perfil de Instagram. En los últimos días, ni el exlíder político de Ciudadanos ni la influencer han compartido fotografías juntos, pero las fechas de sus publicaciones coinciden en tiempo y recorrido realizado. Las sospechas de que este viaje lo hayan hecho juntos no acaban ahí, ya que en una de las publicaciones de Carla se puede apreciar la silueta de un hombre que perfectamente podría ser Albert Rivera.

En la quinta imagen del carrusel, tras una puerta roja se puede ver lo que parece ser un distraído Albert Rivera. Pero los paisajes desérticos y los camellos no han sido de lo único que ha disfrutado el abogado: “Qué experiencia tan impresionante ha sido este viaje… Conducir por las dunas de los desiertos de Erg Chebbi y Erg Chegaga es algo mágico, único”, compartía en sus redes sociales mientras mencionaba a su excompañero del partido de Ciudadanos, Marcos de Quinto, y al piloto Marcos Plaza, que le acompañaron en esta experiencia montando un buggy por el desierto.

Su pista tras la ruptura con Malú

Fue en agosto cuando comenzó a hablarse de una posible relación entre Carla y Albert, casi un mes después de hacerse pública su ruptura con Malú. En su momento se matizó que no había ningún tipo de relación entre ellos y la propia Tamara Gorro, gran amiga del abogado, salió en defensa de este: “Carla no es su pareja como tal. De aquí a no sé cuánto, pues no se sabe, pero hoy por hoy, que yo sepa, no”. Después de que haya pasado un tiempo desde que empezaron los rumores y tras haber compartido algún que otro viaje juntos, la amistad podría haber llegado a algo más.

Albert Rivera cuida mucho de su privacidad y en un primer momento, cuando todos los medios empezaron a hablar de supuestas amantes, se mostró indignado porque no se respetara su intimidad: “Si yo vuestro trabajo lo entiendo, pero el derecho a la intimidad es de todos los españoles, no solo de unos cuantos; el derecho a la imagen, también. Es vuestro trabajo, pero son mis derechos, como el de cualquier otro español”.