Tamara Gorro, amiga de Albert Rivera, cuenta cómo es su relación con Carla Cotterli: “Está disfrutando”

Dejando a un lado el caso de Daniel Sancho, todos los ojos están puestos esta semana en Albert Rivera. La opinión pública parece empeñada en buscarle una nueva pareja tras su ruptura con Malú, y aunque al principio se apuntaba a la actriz catalana Aysha Daraaui, con la que fue fotografiado en actitud muy cariñosa en la playa, como posible pareja del abogado, ahora es Carla Cotterli quien se postula como la mujer que ha devuelto al expolítico la ilusión en el amor.

Sin embargo, Tamara Gorro, amiga de Albert Rivera, ha roto con la discreción que tanto gusta a su íntimo y se ha ido de la lengua. La modelo ha dejado claro que el otrora líder de Ciudadanos está dando rienda suelta a su pasión, pero sin ningún tipo de atadura sentimental. “Cada uno tiene que hacer su vida de la mejor manera sin hacer daño a nadie, y creo que él, como cualquier persona, lo está haciendo. Está disfrutando y ya está. Tanto él como cualquier persona, como yo… Imagínate que me ves cada día con un amigo, ¿qué va a ser? ¿mi novio? A lo mejor una vez sí, pero no va a ser siempre”, apunta la tertuliana.

Tamara Gorro, amiga de Albert Rivera, deja claro que Carla Cotterli no es su nueva novia EUROPAPRESS

De sus palabras se entiende que tanto Daraaui como Cotterli son solo amigas especiales de Rivera, y si queda alguna duda, deja claro que no hay nada más entre ellos: “Carla no es su pareja como tal. De aquí a no sé cuánto, pues no se sabe, pero hoy por hoy, que yo sepa, no”.

El enfado de Rivera

Lo cierto es que al abogado no le ha sentado nada bien el interés que su vida sentimental ha despertado desde que su relación con Malú terminó. Visiblemente molesto, reprendió a unos reporteros que le preguntaban por su situación sentimental actual: “Si yo vuestro trabajo lo entiendo, pero el derecho a la intimidad es de todos los españoles, no solo de unos cuantos; el derecho a la imagen, también. Es vuestro trabajo, pero son mis derechos, como el de cualquier otro español”.