La extraña actitud de Alejandra Rubio tras filtrarse los audios contra su tía: ¿qué le preocupa?

Nuevo frente abierto en el clan Campos. Como ya sucediese en el pasado, Alejandra Rubio y Carmen Borrego vuelven a estar a la gresca. Al menos así lo demuestran unos audios en los que la sobrina pone a caer de un burro a su tía, molesta por su última exclusiva. Esa en la que posaba en la casa de María Teresa Campos de Málaga tras su muerte presumiendo de herencia. La misma de la que decía tener el visto bueno de Terelu Campos, aunque no era así.

El lío es mayúsculo y otra vez la sobrina pone en jaque a la tía y al clan al completo. La madre ha tratado de mediar horas antes de regresar a ‘Supervivientes’. Estaba camino a Honduras cuando le ha llegado la noticia de que ‘TardeAR’ iba a filtrar unos audios que llevaban un mes dando tumbos por las redacciones. Por fin, han podido emitirlos y no han dejado indiferente a nadie. Tampoco a la propia Alejandra Rubio, que ya se ha enfrentado a la nueva polémica.

Carmen Borrego en la portada de la polémica Lecturas

Alejandra Rubio ya sabe que se avecina tormenta

Desde el programa en el que trabaja José María Almoguera y Paola Olmedo, exmujer de éste, primo de la otra, han querido darle la noticia a la protagonista. La cúpula de ‘TardeAR’ ha ido al encuentro de la hija de Terelu Campos para anunciarle que iba a ser la estrella de la tarde, muy a su pesar, pues había llegado a su poder un material comprometido. Le explicaron de qué se trataba, tuvo que hacer memoria y ahora ya sabe que se avecina una nueva tormenta familiar. Y es que incluso llama “subnormal” a su tía, a la vez que le enfrenta a su madre negando su versión. ¿Cómo se ha tomado la noticia?

Horas antes de dar comienzo el programa, han tenido ocasión de toparse con Alejandra Rubio en los pasillos de la cadena. Ahí le chafan el día: “Mira, circulan estos audios, los vamos a dar. A Alejandra se lo hemos contado y de hecho no sabía que estaban estos audios circulando. Ella no se acordaba de los audios y está haciendo memoria a ver a qué persona se los ha mandado y qué persona, con autorización, los ha filtrado”. Una persona que, por cierto, este miércoles se sentará en ‘TardeAR’ a continuar llevando a cabo su traición con la hija de Terelu.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio Gtres

Lo que les ha llamado la atención desde la cúpula de ‘TardeAR’ es cómo se ha tomado la noticia cuando se la han dado: “Ha sido una reacción que yo no me esperaba. Yo me esperaba que se fuera a enfadar muchísimo, por eso hemos ido la plana mayor a hablar con ella. No se ha enfadado. Estaba más preocupada por cómo lo íbamos a vender nosotros, que la propia realidad. Cuando le hemos contado más o menos lo que dice, reconoce que ‘yo me conozco, estoy mandando una nota de audio desahogándome y he podido decir lo más grande’. O sea, que le estaba dando ella más gravedad de la que le estamos dando nosotros”, asegura Juan Serrano.

Le toma el turno Miguel Ángel Nicolás, que también estaba presente cuando le soltaron el chaparrón a Alejandra Rubio de la filtración de los audios contra Carmen Borrego. El colaborador conoce bien a la hija de Terelu Campos, de ahí que tenga otra lectura de su primera impresión y también cómo serán sus siguientes pasos tras haberlos meditado: “Yo creo que, a Alejandra, se lo cuentas de repente y se queda como fría, pero luego a medida de la tarde se va calentando. Más allá de lo que digan los audios, a ella lo que le molesta es que alguien de su entorno le haya podido traicionar”. Algo que confirma su compañero Juan, que asegura que “estaba más preocupada por encontrar el traidor que ha filtrado los audios, que el efecto que iba a provocar esto”. De primeras, Carmen Borrego ha apagado el teléfono y cuando lo encendió dijo no tener ganas de hablar, aunque “contenta no estoy”, dejaba claro. El próximo día en plató le vendrán las ganas.