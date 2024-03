Alejandra Rubio rehúye las advertencias: “Esto es una locura, yo no he vivido esto nunca”

Desde el entorno de Alejandra Rubio las alarmas no hacen más que sonar. No han sido pocas las personas que le recomiendan que se mantenga alerta con su incipiente relación con Carlo Costanzia. Hace unas semanas se daba a conocer que habían empezado “algo” juntos y la hija de Terelu Campos llegó hasta ahí debido a que ella no tenía por qué dar más explicaciones de con quien va y con quien deja de ir.

Aunque la agitación mediática se haya relajado en los últimos días, Alejandra no ha dejado de recibir consejos de personas muy bien intencionadas que ven esta relación desde el exterior. Puede que en los siguientes meses el interés por esta relación pierda intensidad, pero al ser hijos de dos de las personas más mediáticas del panorama patrio, y tras haber desarrollado ellos mismos su carrera convirtiéndose en figuras de cierto renombre, será muy difícil que la sociedad pase por alto cada uno de los movimientos que hagan como pareja desde sus redes sociales. Este fin de semana se ha visto a la pareja en una cita por Madrid que ha terminado en un conocido restaurante de la capital. Algo que, tras el fin de semana que pasaron en Málaga, confirmaría que ambos están muy en serio con este nuevo noviazgo.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio disfrutan de una nueva cita que acaba en un restaurante de Madrid Europa Press

Por el momento a la televisiva le seguirán llegando rumores y opiniones sobre Carlo. la última en expresar dicha preocupación fue Amor Romeira desde el programa “Fiesta”. Este pasado sábado daba a conocer una conversación que había tenido con su compañera de plató y que terminó crispando los ánimos. A pesar de las advertencias que Amor había tratado de compartir con Alejandra, esta no había hecho más que reafirmarse en su relación. La respuesta de la hija de Terelu fue contundente ya que nadie conoce realmente como es ella ni nadie conoce como realmente es Carlo, por lo que menos saben cómo se pueden llegar a comportar en una relación: “Yo soy libre de tomar las decisiones que quiero, yo estoy muy bien, sé lo que quiero, sé con quién estoy y estoy muy bien. Estamos los dos agobiados porque esto es una locura, hablando claro, yo no he vivido esto nunca”, respondió Alejandra en el programa de los fines de semana en Telecinco.

Del mismo modo, también ha asegurado que está recibiendo un montón de rumores sobre el hijo de Mar Flores y este estaría recibiendo otros sobre su persona. Algo que podría enturbiar su bonito comienzo y por lo que Alejandra Rubio no está dispuesta a pasar.